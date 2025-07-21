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"Плагиатор" второй раз стал лидером кинопроката в России и СНГ
"Плагиатор" второй раз стал лидером кинопроката в России и СНГ - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Плагиатор" второй раз стал лидером кинопроката в России и СНГ
Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T01:46+0300
2025-07-21T01:46+0300
2025-07-21T01:46+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На вторую позицию поднялся фильм "Не одна дома 2": он заработал 30,2 миллиона рублей.
Третье место заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 28,8 миллиона рублей.
На четвертой строчке - спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработала в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 24 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает кинокартина "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.
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бизнес, россия, белоруссия, снг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
"Плагиатор" второй раз стал лидером кинопроката в России и СНГ
"Плагиатор" второй раз стал лидером кинопроката в России и СНГ
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На вторую позицию поднялся фильм "Не одна дома 2": он заработал 30,2 миллиона рублей.
Третье место заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 28,8 миллиона рублей.
На четвертой строчке - спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработала в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 24 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает кинокартина "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.