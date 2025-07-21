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Казахстан и Россия увеличат число межграничных поездов, сообщили в КТЖ

Казахстан и Россия увеличат число межграничных поездов, сообщили в КТЖ - 21.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан и Россия увеличат число межграничных поездов, сообщили в КТЖ

Железнодорожные ведомства Казахстана и России договорились увеличить количество поездов через границу до 85 пар в сутки во втором полугодии 2025 года, что на... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T21:11+0300

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АЛМА-АТА, 21 июл - ПРАЙМ. Железнодорожные ведомства Казахстана и России договорились увеличить количество поездов через границу до 85 пар в сутки во втором полугодии 2025 года, что на 30% больше по сравнению с первым полугодием, сообщает пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ - Казахстанские железные дороги). По данным КТЖ, в понедельник в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления национального оператора железных дорог Казахстана Талгата Алдыбергенова с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, в ходе которой стороны подписали протокол, предусматривающий усовершенствование работы на межгосударственных стыковых пунктах. "Это позволит во втором полугодии текущего года увеличить на 30% количество передаваемых составов через межгосударственные стыковые пункты с 65 до 85 пар поездов в сутки. Достигнута договоренность о синхронизации развития межгосударственных стыковых пунктов (МГСП) на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале КТЖ. Сообщается, что на встрече были обсуждены вопросы увеличения перевозок по восточной ветке МТК "Север - Юг" и интеграции информационных систем в рамках проекта АСОУП-2 для автоматизации транзита Китай - Европа. Кроме того, стороны договорились рассмотреть расширение объемов перевозок и приема поездов на 2026 год, отметил казахстанский оператор. "Мы также активно реализуем масштабные инфраструктурные проекты, цифровизацию и автоматизацию железнодорожных перевозок, в том числе оформление в автоматическом режиме транзитных деклараций, что создает прочную основу для прозрачности, дальнейшего роста и интеграции наших транспортно-информационных систем", - приводятся в сообщении слова Алдыбергенова. В пресс-службе КТЖ дополнительно сообщили, что в текущем году будет завершено строительство крупных инфраструктурных проектов - магистрали Достык-Мойынты, железнодорожного обхода Алма-Атинского узла, а также модернизировано более трех тысяч километров действующих линий. Это позволит значительно повысить пропускную способность сети и увеличить объемы перевозок, отметили в компании.

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россия, поезда