Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/polsha-859738026.html
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании - 21.07.2025, ПРАЙМ
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании
Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:25+0300
2025-07-21T09:25+0300
экономика
украина
польша
германия
rheinmetall
всу
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Рафаля Моджевского. "Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в Iceye", - приводит издание слова Моджевского. Он не раскрыл размер предполагаемых инвестиций, однако, по его словам, это вливание увеличит сумму в 550 миллионов долларов, уже привлеченных от инвесторов. Как отмечает издание, компания была основана в 2014 году в качестве поставщика радиолокационных изображений движущихся ледяных глыб арктическим судоходным компаниям, однако позднее была задействована в рамках украинского конфликта. По словам Моджевского, компания Iceye планирует расширить свои производственные мощности как минимум в четыре раза, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои спутники. При этом он признал, что спутники компании "выходят из строя чаще, чем крупные". Как пишет Financial Times, польские инвестиции будут направлены через национальный банк развития. Отмечается, что в мае министерство обороны страны приобрело шесть спутников Iceye на сумму 230 миллионов долларов. Банк развития Польши отказался комментировать переговоры. Также отмечается, что в мае Iceye создала совместное предприятие с Rheinmetall для производства спутников в Германии. По словам Моджевского, это сотрудничество обеспечит его компании доступ к растущему оборонному бюджету ФРГ и системам вооружения, разрабатываемым Rheinmetall.
https://1prime.ru/20250719/polsha-859706867.html
украина
польша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, германия, rheinmetall, всу, financial times
Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, ВСУ, Financial Times
09:25 21.07.2025
 
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании

FT: Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Рафаля Моджевского.
"Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в Iceye", - приводит издание слова Моджевского. Он не раскрыл размер предполагаемых инвестиций, однако, по его словам, это вливание увеличит сумму в 550 миллионов долларов, уже привлеченных от инвесторов.
Как отмечает издание, компания была основана в 2014 году в качестве поставщика радиолокационных изображений движущихся ледяных глыб арктическим судоходным компаниям, однако позднее была задействована в рамках украинского конфликта.
По словам Моджевского, компания Iceye планирует расширить свои производственные мощности как минимум в четыре раза, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои спутники. При этом он признал, что спутники компании "выходят из строя чаще, чем крупные".
Как пишет Financial Times, польские инвестиции будут направлены через национальный банк развития. Отмечается, что в мае министерство обороны страны приобрело шесть спутников Iceye на сумму 230 миллионов долларов. Банк развития Польши отказался комментировать переговоры.
Также отмечается, что в мае Iceye создала совместное предприятие с Rheinmetall для производства спутников в Германии. По словам Моджевского, это сотрудничество обеспечит его компании доступ к растущему оборонному бюджету ФРГ и системам вооружения, разрабатываемым Rheinmetall.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов
19 июля, 14:13
 
ЭкономикаУКРАИНАПОЛЬШАГЕРМАНИЯRheinmetallВСУFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала