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Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании - 21.07.2025, ПРАЙМ
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании
Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:25+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Рафаля Моджевского. "Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в Iceye", - приводит издание слова Моджевского. Он не раскрыл размер предполагаемых инвестиций, однако, по его словам, это вливание увеличит сумму в 550 миллионов долларов, уже привлеченных от инвесторов. Как отмечает издание, компания была основана в 2014 году в качестве поставщика радиолокационных изображений движущихся ледяных глыб арктическим судоходным компаниям, однако позднее была задействована в рамках украинского конфликта. По словам Моджевского, компания Iceye планирует расширить свои производственные мощности как минимум в четыре раза, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои спутники. При этом он признал, что спутники компании "выходят из строя чаще, чем крупные". Как пишет Financial Times, польские инвестиции будут направлены через национальный банк развития. Отмечается, что в мае министерство обороны страны приобрело шесть спутников Iceye на сумму 230 миллионов долларов. Банк развития Польши отказался комментировать переговоры. Также отмечается, что в мае Iceye создала совместное предприятие с Rheinmetall для производства спутников в Германии. По словам Моджевского, это сотрудничество обеспечит его компании доступ к растущему оборонному бюджету ФРГ и системам вооружения, разрабатываемым Rheinmetall.
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украина, польша, германия, rheinmetall, всу, financial times
Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, ВСУ, Financial Times
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании
FT: Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Рафаля Моджевского.
"Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в Iceye", - приводит издание слова Моджевского. Он не раскрыл размер предполагаемых инвестиций, однако, по его словам, это вливание увеличит сумму в 550 миллионов долларов, уже привлеченных от инвесторов.
Как отмечает издание, компания была основана в 2014 году в качестве поставщика радиолокационных изображений движущихся ледяных глыб арктическим судоходным компаниям, однако позднее была задействована в рамках украинского конфликта.
По словам Моджевского, компания Iceye планирует расширить свои производственные мощности как минимум в четыре раза, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои спутники. При этом он признал, что спутники компании "выходят из строя чаще, чем крупные".
Как пишет Financial Times, польские инвестиции будут направлены через национальный банк развития. Отмечается, что в мае министерство обороны страны приобрело шесть спутников Iceye на сумму 230 миллионов долларов. Банк развития Польши отказался комментировать переговоры.
Также отмечается, что в мае Iceye создала совместное предприятие с Rheinmetall для производства спутников в Германии. По словам Моджевского, это сотрудничество обеспечит его компании доступ к растущему оборонному бюджету ФРГ и системам вооружения, разрабатываемым Rheinmetall.
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