https://1prime.ru/20250721/polsha-859741245.html

Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности РФ на Украине

Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности РФ на Украине - 21.07.2025, ПРАЙМ

Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности РФ на Украине

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:00+0300

2025-07-21T11:00+0300

2025-07-21T11:00+0300

польша

россия

общество

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ВАРШАВА, 21 июл - ПРАЙМ. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает во вторник оперативное командование родов вооруженных сил Польши.Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ на Украине в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. "Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - указало командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО.Военные отметили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства Польши.В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в субботу.

https://1prime.ru/20250721/polsha-859738026.html

польша

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польша, россия, общество