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Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией
Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией - 21.07.2025, ПРАЙМ
Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией
Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе, следует из информации, распространенной инспекторатом поддержки вооруженных сил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:20+0300
2025-07-21T11:20+0300
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ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе, следует из информации, распространенной инспекторатом поддержки вооруженных сил республики. "Реализован очередной этап инженерных закупок для строительства "Восточного щита". 2-я региональная база материально-технического обеспечения поставила инженерные средства, которые укрепляют оборонительную инфраструктуру Польши", - говорится в сообщении. В инспекторате уточнили, что среди закупленного оборудования есть железобетонные ежи, сборные стрелковые окопы, подпорные стенки и стальные канаты. Доставкой оборудования на места и его монтажом занимается 1-я Поморская бригада МТО, рассказали военные. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
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россия, москва, польша, белоруссия, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
11:20 21.07.2025
 
Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией

Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе, следует из информации, распространенной инспекторатом поддержки вооруженных сил республики.
"Реализован очередной этап инженерных закупок для строительства "Восточного щита". 2-я региональная база материально-технического обеспечения поставила инженерные средства, которые укрепляют оборонительную инфраструктуру Польши", - говорится в сообщении.
В инспекторате уточнили, что среди закупленного оборудования есть железобетонные ежи, сборные стрелковые окопы, подпорные стенки и стальные канаты. Доставкой оборудования на места и его монтажом занимается 1-я Поморская бригада МТО, рассказали военные.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯДональд ТускВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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