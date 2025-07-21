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Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией
Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией - 21.07.2025, ПРАЙМ
Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией
Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе, следует из информации, распространенной инспекторатом поддержки вооруженных сил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:20+0300
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ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе, следует из информации, распространенной инспекторатом поддержки вооруженных сил республики. "Реализован очередной этап инженерных закупок для строительства "Восточного щита". 2-я региональная база материально-технического обеспечения поставила инженерные средства, которые укрепляют оборонительную инфраструктуру Польши", - говорится в сообщении. В инспекторате уточнили, что среди закупленного оборудования есть железобетонные ежи, сборные стрелковые окопы, подпорные стенки и стальные канаты. Доставкой оборудования на места и его монтажом занимается 1-я Поморская бригада МТО, рассказали военные. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
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Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией
Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе
ВАРШАВА, 21 июл – ПРАЙМ. Польша монтирует противотанковые ежи и роет окопы на восточной границе, следует из информации, распространенной инспекторатом поддержки вооруженных сил республики.
"Реализован очередной этап инженерных закупок для строительства "Восточного щита". 2-я региональная база материально-технического обеспечения поставила инженерные средства, которые укрепляют оборонительную инфраструктуру Польши", - говорится в сообщении.
В инспекторате уточнили, что среди закупленного оборудования есть железобетонные ежи, сборные стрелковые окопы, подпорные стенки и стальные канаты. Доставкой оборудования на места и его монтажом занимается 1-я Поморская бригада МТО, рассказали военные.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
Польша намерена приобрести долю в финской аэрокосмической компании