Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/poshliny-859745687.html
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ
Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:16+0300
2025-07-21T12:17+0300
экономика
сша
ес
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. "Чиновники в Брюсселе готовы согласиться на заключение непропорциональной сделки в пользу США, если это будет необходимо для того, чтобы выйти из тупика до истечения крайнего срока", - говорится в сообщении. По словам собеседников агентства, обе стороны пока еще не добились решающего прорыва в переговорах. При этом источники подчеркнули, что некоторые страны-члены ЕС открыты для более высоких пошлинных ставок при условии обеспечения достаточного количества послаблений в тех или иных секторах. Как указывает Блумберг, на фоне "уменьшения" перспектив положительного исхода переговоров, Брюссель, скорее всего, начнет подготовку плана действий на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь. "Любые существенные контрмеры скорее всего спровоцируют еще более масштабный раскол в трансатлантической торговле", - заключает агентство. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://1prime.ru/20250720/poshlina-859727047.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ес, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, пошлины
12:16 21.07.2025 (обновлено: 12:17 21.07.2025)
 
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ

Bloomberg: чиновники в ЕС готовы заключить с США невыгодную сделку по пошлинам

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
"Чиновники в Брюсселе готовы согласиться на заключение непропорциональной сделки в пользу США, если это будет необходимо для того, чтобы выйти из тупика до истечения крайнего срока", - говорится в сообщении.
По словам собеседников агентства, обе стороны пока еще не добились решающего прорыва в переговорах. При этом источники подчеркнули, что некоторые страны-члены ЕС открыты для более высоких пошлинных ставок при условии обеспечения достаточного количества послаблений в тех или иных секторах.
Как указывает Блумберг, на фоне "уменьшения" перспектив положительного исхода переговоров, Брюссель, скорее всего, начнет подготовку плана действий на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь.
"Любые существенные контрмеры скорее всего спровоцируют еще более масштабный раскол в трансатлантической торговле", - заключает агентство.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США
Вчера, 18:05
 
ЭкономикаСШАЕСДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала