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ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ
Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским... | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. "Чиновники в Брюсселе готовы согласиться на заключение непропорциональной сделки в пользу США, если это будет необходимо для того, чтобы выйти из тупика до истечения крайнего срока", - говорится в сообщении. По словам собеседников агентства, обе стороны пока еще не добились решающего прорыва в переговорах. При этом источники подчеркнули, что некоторые страны-члены ЕС открыты для более высоких пошлинных ставок при условии обеспечения достаточного количества послаблений в тех или иных секторах. Как указывает Блумберг, на фоне "уменьшения" перспектив положительного исхода переговоров, Брюссель, скорее всего, начнет подготовку плана действий на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь. "Любые существенные контрмеры скорее всего спровоцируют еще более масштабный раскол в трансатлантической торговле", - заключает агентство. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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Экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, пошлины
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ
Bloomberg: чиновники в ЕС готовы заключить с США невыгодную сделку по пошлинам
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ.
Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
"Чиновники в Брюсселе готовы согласиться на заключение непропорциональной сделки в пользу США, если это будет необходимо для того, чтобы выйти из тупика до истечения крайнего срока", - говорится в сообщении.
По словам собеседников агентства, обе стороны пока еще не добились решающего прорыва в переговорах. При этом источники подчеркнули, что некоторые страны-члены ЕС открыты для более высоких пошлинных ставок при условии обеспечения достаточного количества послаблений в тех или иных секторах.
Как указывает Блумберг, на фоне "уменьшения" перспектив положительного исхода переговоров, Брюссель, скорее всего, начнет подготовку плана действий на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь.
"Любые существенные контрмеры скорее всего спровоцируют еще более масштабный раскол в трансатлантической торговле", - заключает агентство.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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