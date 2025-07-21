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Минфин США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Минфин США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Минфин США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России - 21.07.2025, ПРАЙМ
Минфин США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. | 21.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
россия
запад
сша
москва
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. "Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы", — сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о будущих санкциях против России. Министр также сказал, что президент США Дональд Трамп изменил дискуссию вокруг пошлин, и что даже сенат теперь считает, что пошлины могут быть инструментом санкционной политики. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, запад, сша, москва, скотт бессент
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, МОСКВА, Скотт Бессент
16:05 21.07.2025 (обновлено: 16:06 21.07.2025)
 
Минфин США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России

Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам США против России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России.
"Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы", — сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о будущих санкциях против России.
Министр также сказал, что президент США Дональд Трамп изменил дискуссию вокруг пошлин, и что даже сенат теперь считает, что пошлины могут быть инструментом санкционной политики.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза, Франция
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12:16
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДСШАМОСКВАСкотт Бессент
 
 
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