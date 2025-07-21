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Зеленский назначил 16 новых послов по всему миру - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский назначил 16 новых послов по всему миру
Зеленский назначил 16 новых послов по всему миру - 21.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский назначил 16 новых послов по всему миру
Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины по всему миру. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:06+0300
2025-07-21T14:06+0300
украина
владимир зеленский
посол
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины по всему миру. Указы об увольнениях и назначениях диппредставителей опубликованы в понедельник на сайте его офиса. В частности, Зеленский назначил Александра Щербу послом в ЮАР вместо Любови Абравитовой, Юрия Токаря – послом в Кении, постпредом при программе ООН по окружающей среде, Максима Сибуха, занимавшего пост спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки – послом в Кувейте, Юлию Соколовскую – послом в Испании вместо Сергея Погорельцева, а также постпредом при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству. Погорельцев теперь будет послом в Мексике вместо уволенной Оксаны Драмарецкой. Андрей Плахотнюк назначен послом в Канаде и представителем страны при Международной организации гражданской авиации (IKAO) по совместительству. До этого он был послом в Швеции. Занимавший кресло посла в Италии и на Мальте Ярослав Мельник назначен послом в Бельгии. Послом в Эстонии вместо Максима Кононенко стал Владимир Боечка. Ольга Селих назначена послом в Омане, Сергей Нежинский – послом на Кипре. Геннадий Надоленко назначен послом в Малайзии, а Юрий Лутовинов – в Японии. Послом в Анголе стал Андрей Касьянов, в Боснии и Герцеговине – Владимир Бачинский. Александр Балануца назначен послом в ОАЭ, он же стал постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству. Александр Воронин будет послом в Алжире. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу 8 июля сообщал, что на Украине намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20. Также со ссылкой на источник в офисе Зеленского телеканал сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
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украина, владимир зеленский, посол
УКРАИНА, Владимир Зеленский, посол
14:06 21.07.2025
 
Зеленский назначил 16 новых послов по всему миру

Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины по всему миру

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины по всему миру.
Указы об увольнениях и назначениях диппредставителей опубликованы в понедельник на сайте его офиса. В частности, Зеленский назначил Александра Щербу послом в ЮАР вместо Любови Абравитовой, Юрия Токаря – послом в Кении, постпредом при программе ООН по окружающей среде, Максима Сибуха, занимавшего пост спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки – послом в Кувейте, Юлию Соколовскую – послом в Испании вместо Сергея Погорельцева, а также постпредом при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству. Погорельцев теперь будет послом в Мексике вместо уволенной Оксаны Драмарецкой.
Андрей Плахотнюк назначен послом в Канаде и представителем страны при Международной организации гражданской авиации (IKAO) по совместительству. До этого он был послом в Швеции. Занимавший кресло посла в Италии и на Мальте Ярослав Мельник назначен послом в Бельгии. Послом в Эстонии вместо Максима Кононенко стал Владимир Боечка. Ольга Селих назначена послом в Омане, Сергей Нежинский – послом на Кипре. Геннадий Надоленко назначен послом в Малайзии, а Юрий Лутовинов – в Японии. Послом в Анголе стал Андрей Касьянов, в Боснии и Герцеговине – Владимир Бачинский. Александр Балануца назначен послом в ОАЭ, он же стал постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству. Александр Воронин будет послом в Алжире.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу 8 июля сообщал, что на Украине намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20. Также со ссылкой на источник в офисе Зеленского телеканал сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
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УКРАИНАВладимир Зеленскийпосол
 
 
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