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"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России
"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России
Странам НАТО необходимо как можно скорее договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом в социальной сети Х написал профессор... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:00+0300
2025-07-21T15:00+0300
политика
россия
запад
нато
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Странам НАТО необходимо как можно скорее договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже", — заметил эксперт.По словам Дизена, российская армия поражает ВСУ с помощью беспилотников.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести очередную встречу переговорных групп.
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россия, запад, нато
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО
15:00 21.07.2025
 
"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России

Дизен: НАТО важно скорее договориться с Россией, пока условия не стали хуже

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Странам НАТО необходимо как можно скорее договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже", — заметил эксперт.
По словам Дизена, российская армия поражает ВСУ с помощью беспилотников.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести очередную встречу переговорных групп.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Умеров снова возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
13:28
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДНАТО
 
 
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