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"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России

"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Будет хуже". На Западе выступили со срочным призывом по России

Странам НАТО необходимо как можно скорее договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом в социальной сети Х написал профессор... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:00+0300

2025-07-21T15:00+0300

2025-07-21T15:00+0300

политика

россия

запад

нато

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Странам НАТО необходимо как можно скорее договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже", — заметил эксперт.По словам Дизена, российская армия поражает ВСУ с помощью беспилотников.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести очередную встречу переговорных групп.

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россия, запад, нато