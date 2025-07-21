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Происшествие на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою
Происшествие на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою - 21.07.2025, ПРАЙМ
Происшествие на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою
Добавлен второй абзац, заголовок приводится в новой редакции | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:15+0300
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2025-07-21T07:15+0300
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Добавлен второй абзац, заголовок приводится в новой редакции
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Происшествие на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою графика поездов, от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 составов, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что кровля зданий железнодорожного вокзала загорелась в Октябрьском районе Ростовской области из-за обломков БПЛА, люди не пострадали.
"В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошёл пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с происшествием движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на СКЖД действует оперативный штаб.
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бизнес, общество , ростовская область
Бизнес, Общество , Ростовская область
Происшествие на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою
СКЖД: ЧП на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою графика поездов
Добавлен второй абзац, заголовок приводится в новой редакции
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Происшествие на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою графика поездов, от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 составов, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что кровля зданий железнодорожного вокзала загорелась в Октябрьском районе Ростовской области из-за обломков БПЛА, люди не пострадали.
"В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошёл пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с происшествием движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на СКЖД действует оперативный штаб.