Бангладеш подписал соглашение с США о закупке 700 тысяч тонн пшеницы в год

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Власти Бангладеш подписал меморандум о взаимопонимании с американской ассоциацией US Wheat Associates (USW) о ежегодных поставках в республику 700 тысяч тонн пшеницы в течение пяти лет с учётом планируемых высоких американских пошлин на товары из республики, следует из сообщения агентства Блумберг. "Бангладеш подписал предварительное соглашение с американскими производителями пшеницы о ежегодном импорте 700 тысяч тонн зерна в течение пяти лет... Меморандум о взаимопонимании был подписан в воскресенье между генеральным управлением продовольствия и US Wheat Associates", - сообщает агентство со ссылкой на заявление министерства продовольствия Бангладеш. Меморандум создаст возможность укрепить доверие и расширить сферу взаимного торгового сотрудничества между Бангладеш и США, приводит также агентство слова советника временного правительства по вопросам продовольствия страны Али Имама Маджумдера (Ali Imam Majumder). Согласно данным Американского министерства сельского хозяйства (USDA), в 2024-2025 торговом году около 60% импорта пшеницы в Бангладеш приходилось на Россию, среди других крупных поставщиков отмечались Украина, Канада и Аргентина. Ранее в июле американский президент Дональд Трамп объявил о введении США импортной пошлины на товары из Бангладеш в размере 35% с 1 августа. US Wheat Associates (USW) - организация, деятельность которой направлена на поиск доступа на экспортные рынки для американской пшеницы.

