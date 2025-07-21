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Бангладеш подписал соглашение с США о закупке 700 тысяч тонн пшеницы в год - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Бангладеш подписал соглашение с США о закупке 700 тысяч тонн пшеницы в год
Бангладеш подписал соглашение с США о закупке 700 тысяч тонн пшеницы в год - 21.07.2025, ПРАЙМ
Бангладеш подписал соглашение с США о закупке 700 тысяч тонн пшеницы в год
Власти Бангладеш подписал меморандум о взаимопонимании с американской ассоциацией US Wheat Associates (USW) о ежегодных поставках в республику 700 тысяч тонн... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:14+0300
2025-07-21T15:14+0300
экономика
россия
бангладеш
сша
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Власти Бангладеш подписал меморандум о взаимопонимании с американской ассоциацией US Wheat Associates (USW) о ежегодных поставках в республику 700 тысяч тонн пшеницы в течение пяти лет с учётом планируемых высоких американских пошлин на товары из республики, следует из сообщения агентства Блумберг. "Бангладеш подписал предварительное соглашение с американскими производителями пшеницы о ежегодном импорте 700 тысяч тонн зерна в течение пяти лет... Меморандум о взаимопонимании был подписан в воскресенье между генеральным управлением продовольствия и US Wheat Associates", - сообщает агентство со ссылкой на заявление министерства продовольствия Бангладеш. Меморандум создаст возможность укрепить доверие и расширить сферу взаимного торгового сотрудничества между Бангладеш и США, приводит также агентство слова советника временного правительства по вопросам продовольствия страны Али Имама Маджумдера (Ali Imam Majumder). Согласно данным Американского министерства сельского хозяйства (USDA), в 2024-2025 торговом году около 60% импорта пшеницы в Бангладеш приходилось на Россию, среди других крупных поставщиков отмечались Украина, Канада и Аргентина. Ранее в июле американский президент Дональд Трамп объявил о введении США импортной пошлины на товары из Бангладеш в размере 35% с 1 августа. US Wheat Associates (USW) - организация, деятельность которой направлена на поиск доступа на экспортные рынки для американской пшеницы.
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Экономика, РОССИЯ, Бангладеш, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
15:14 21.07.2025
 
Бангладеш подписал соглашение с США о закупке 700 тысяч тонн пшеницы в год

Bloomberg: Бангладеш будет ежегодно импортировать 700 тысяч тонн пшеницы из США

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Власти Бангладеш подписал меморандум о взаимопонимании с американской ассоциацией US Wheat Associates (USW) о ежегодных поставках в республику 700 тысяч тонн пшеницы в течение пяти лет с учётом планируемых высоких американских пошлин на товары из республики, следует из сообщения агентства Блумберг.
"Бангладеш подписал предварительное соглашение с американскими производителями пшеницы о ежегодном импорте 700 тысяч тонн зерна в течение пяти лет... Меморандум о взаимопонимании был подписан в воскресенье между генеральным управлением продовольствия и US Wheat Associates", - сообщает агентство со ссылкой на заявление министерства продовольствия Бангладеш.
Меморандум создаст возможность укрепить доверие и расширить сферу взаимного торгового сотрудничества между Бангладеш и США, приводит также агентство слова советника временного правительства по вопросам продовольствия страны Али Имама Маджумдера (Ali Imam Majumder).
Согласно данным Американского министерства сельского хозяйства (USDA), в 2024-2025 торговом году около 60% импорта пшеницы в Бангладеш приходилось на Россию, среди других крупных поставщиков отмечались Украина, Канада и Аргентина.
Ранее в июле американский президент Дональд Трамп объявил о введении США импортной пошлины на товары из Бангладеш в размере 35% с 1 августа.
US Wheat Associates (USW) - организация, деятельность которой направлена на поиск доступа на экспортные рынки для американской пшеницы.
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