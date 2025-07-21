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"Усадить Путина". В Британии решились на коварный план против России
"Усадить Путина". В Британии решились на коварный план против России - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Усадить Путина". В Британии решились на коварный план против России
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили намерен объявить 21 июля об усилении поддержки Украины, чтобы нарастить давление на Россию. Об этом говорится в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T08:24+0300
2025-07-21T08:24+0300
2025-07-21T08:24+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили намерен объявить 21 июля об усилении поддержки Украины, чтобы нарастить давление на Россию. Об этом говорится в материале издания The Telegraph."Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров", — сказано в статье.В газете заметили, что Британия собирается положить начало некой "50-дневной кампании" по вооружению украинской стороны. Кроме того, планируется, что Лондон и Берлин договорятся о приобретении дополнительных ракет ПВО, финансированием которых займется Германия.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
"Усадить Путина". В Британии решились на коварный план против России
Telegraph: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ.
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили намерен объявить 21 июля об усилении поддержки Украины, чтобы нарастить давление на Россию. Об этом говорится
в материале издания The Telegraph.
"Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров", — сказано в статье.
В газете заметили, что Британия собирается положить начало некой "50-дневной кампании" по вооружению украинской стороны. Кроме того, планируется, что Лондон и Берлин договорятся о приобретении дополнительных ракет ПВО, финансированием которых займется Германия.
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