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США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон - 21.07.2025, ПРАЙМ
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США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон - 21.07.2025, ПРАЙМ
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон
Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T23:22+0300
2025-07-21T23:22+0300
вооружения
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Правительство Болгарии запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение. По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence &amp; Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.
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сша, ракеты
Вооружения, США, ракеты
23:22 21.07.2025
 
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон

Пентагон: США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем на $620 млн

© Фото : Unsplash/Zhivko MinkovБолгария
Болгария - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Фото : Unsplash/Zhivko Minkov
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
"Правительство Болгарии запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение.
По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.
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