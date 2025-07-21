https://1prime.ru/20250721/rakety-859768265.html
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон - 21.07.2025, ПРАЙМ
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон
Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T23:22+0300
2025-07-21T23:22+0300
2025-07-21T23:22+0300
вооружения
сша
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/39/842283972_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_1f649e9a91ab263fc8ebb579ea3886a0.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Правительство Болгарии запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение. По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.
https://1prime.ru/20250720/kokain-859728760.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/39/842283972_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8841c06403c89fcf441cce6d140f3802.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ракеты
США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон
Пентагон: США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем на $620 млн
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
"Правительство Болгарии запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение.
По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.
В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордную партию кокаина