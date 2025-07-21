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США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон

США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон - 21.07.2025, ПРАЙМ

США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем, сообщил Пентагон

Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T23:22+0300

2025-07-21T23:22+0300

2025-07-21T23:22+0300

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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Правительство Болгарии запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение. По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.

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