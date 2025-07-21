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Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма

Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма - 21.07.2025, ПРАЙМ

Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма

Выращивать мак можно, но не любой. За культивирование некоторых видов, относящихся к наркотическим, грозит ответственность, предупредил в разговоре с агентством | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T03:03+0300

2025-07-21T03:03+0300

2025-07-21T03:03+0300

россия

дача

растения

закон

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Выращивать мак можно, но не любой. За культивирование некоторых видов, относящихся к наркотическим, грозит ответственность, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.По его словам, существует утвержденный правительством перечень растений, которые содержат в себе наркотические вещества. В частности, в него входит мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства. За их культивирование грозит административная либо уголовная ответственность (в зависимости от количества).В случае наступления административной ответственности (статья 10.5.1 КоАП РФ) штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Либо возможен арест до 15 суток."Если культивирование было в крупном размере (от 10 растений), наступает уже уголовная ответственность (статья 231 УК РФ). Это может быть штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет", - указал эксперт.Выращивание от 200 растений будет считаться культивированием в особо крупном размере. Наказание за это - лишение свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без него.Если вид мака не относится к наркотическим, выращивать его на участке можно. Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал следить за тем, что вы покупаете и выращиваете.

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россия, дача, растения, закон