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Alaska Airlines приостановила все рейсы - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Alaska Airlines приостановила все рейсы
Alaska Airlines приостановила все рейсы - 21.07.2025, ПРАЙМ
Alaska Airlines приостановила все рейсы
Американская авиакомпания Alaska Airlines приостановила все свои рейсы по неизвестной причине, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные Федерального... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:21+0300
2025-07-21T07:21+0300
бизнес
new york times
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Alaska Airlines приостановила все свои рейсы по неизвестной причине, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA). "Alaska Airlines запросила приостановку операций всего парка самолетов, которые летают под ее брендом", - говорится в материале. Отмечается, что причина такого решения неизвестна. Остановлены полеты более 200 самолетов, однако распоряжение не затронуло воздушные суда дочерних компаний Alaska Airlines, добавляется в сообщении.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
бизнес, new york times
Бизнес, New York Times
07:21 21.07.2025
 
Alaska Airlines приостановила все рейсы

N T: Alaska Airlines приостановила все рейсы по неизвестной причине

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Alaska Airlines приостановила все свои рейсы по неизвестной причине, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
"Alaska Airlines запросила приостановку операций всего парка самолетов, которые летают под ее брендом", - говорится в материале.
Отмечается, что причина такого решения неизвестна.
Остановлены полеты более 200 самолетов, однако распоряжение не затронуло воздушные суда дочерних компаний Alaska Airlines, добавляется в сообщении.
 
БизнесNew York Times
 
 
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