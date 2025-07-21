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Рейтинг популярности Макрона и Байру стал рекордно низким в истории Франции

Рейтинг популярности Макрона и Байру стал рекордно низким в истории Франции - 21.07.2025, ПРАЙМ

Рейтинг популярности Макрона и Байру стал рекордно низким в истории Франции

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру стал рекордно низким в истории страны, следует из опроса компании... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T00:31+0300

2025-07-21T00:31+0300

2025-07-21T00:31+0300

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франция

эммануэль макрон

франсуа байру

мишель барнье

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ПАРИЖ, 21 июл – ПРАЙМ. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру стал рекордно низким в истории страны, следует из опроса компании Ifop для издания Journal du Dimanche. "Дуэт Макрон/Байру вошел в историю, став в июле этого (2025 - ред.) года самой непопулярной парой руководителей Пятой республики. Франсуа Олланд остается самым нелюбимым президентом, с 13% положительных отзывов осенью 2014 года, но тогда премьер-министр Мануэль Вальс имел рейтинг одобрения в 38%. В совокупности их рейтинг достигал 51 балла. Эммануэль Макрон с 19% одобрения и Франсуа Байру с 18% получают лишь 37 баллов", - отмечают авторы исследования. Они напомнили, что рейтинг одобрения Макрона прежде никогда не опускался ниже символических 20%. Даже в разгар кризиса "желтых жилетов" он составлял 23%, а в момент отставки кабмина Мишеля Барнье в конце 2024 года упал до 21%. "Среди тех, кто проголосовал за Макрона в первом туре президентских выборов 2022 года, его поддержка упала на 12 пунктов, опустившись ниже отметки в 50% (49%). Он также потерял 8 пунктов среди руководителей и 18 пунктов среди бизнес-лидеров, которые считали его "своим" во время кампании 2017 года", - пишут авторы исследования. Критикующие Макрона указывают, прежде всего, на его ответственность за плачевное состояние государственного бюджета. "Он тратит наши деньги", "Долг? Это он!", "Он разрушает страну", "Он ведёт Францию к краху", "Предатель, который сознательно разрушает страну", - приводят авторы комментарии французов. При этом Байру стал самым непопулярным премьер-министром в истории Пятой республики: 82% респондентов им недовольны, а доля "крайне недовольных" выросла на 8 пунктов (50%). Его непопулярности способствовал представленный на этой неделе законопроект о бюджете на 2026 год, который французы сочили "социально несправедливым". Опрос проводился онлайн с 16 по 17 июля. Выборка составила 1000 человек в возрасте 18 лет и старше, погрешность не указана.

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бизнес, общество , франция, эммануэль макрон, франсуа байру, мишель барнье