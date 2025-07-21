https://1prime.ru/20250721/rosgeologiya-859764442.html

"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа

"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа

"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, каждый на 6 миллиардов рублей, выплатила просрочнные купоны, следует из сообщений компании. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:36+0300

2025-07-21T19:36+0300

2025-07-21T19:36+0300

экономика

росгеология

погашение

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, каждый на 6 миллиардов рублей, выплатила просрочнные купоны, следует из сообщений компании. "Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 001P... номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с предъявлением требования о досрочном погашении. Начисленный купонный доход выплачивается за период с 23.06.2025 по 18.07.2025", - говорится в одном из опубликованных сообщений. Компания также выплатила купонный доход по этому выпуску за купоны на 115 миллионов рублей каждый, по которым ранее допустила дефолт. "Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021... Номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с окончанием срока обращения биржевых облигаций 26.09.2024", - говорится в другом сообщении. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января текущего года компания допустила ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02.

https://1prime.ru/20250714/belorussiya-859470739.html

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росгеология, погашение