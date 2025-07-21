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"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа - 21.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250721/rosgeologiya-859764442.html
"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа
"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа
"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, каждый на 6 миллиардов рублей, выплатила просрочнные купоны, следует из сообщений компании. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:36+0300
2025-07-21T19:36+0300
экономика
росгеология
погашение
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, каждый на 6 миллиардов рублей, выплатила просрочнные купоны, следует из сообщений компании. "Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 001P... номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с предъявлением требования о досрочном погашении. Начисленный купонный доход выплачивается за период с 23.06.2025 по 18.07.2025", - говорится в одном из опубликованных сообщений. Компания также выплатила купонный доход по этому выпуску за купоны на 115 миллионов рублей каждый, по которым ранее допустила дефолт. "Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021... Номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с окончанием срока обращения биржевых облигаций 26.09.2024", - говорится в другом сообщении. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января текущего года компания допустила ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02.
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росгеология, погашение
Экономика, Росгеология, погашение
19:36 21.07.2025
 
"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа

"Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа на 6 млрд руб каждый

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росгеология" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании Росгеология на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, каждый на 6 миллиардов рублей, выплатила просрочнные купоны, следует из сообщений компании.
"Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 001P... номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с предъявлением требования о досрочном погашении. Начисленный купонный доход выплачивается за период с 23.06.2025 по 18.07.2025", - говорится в одном из опубликованных сообщений.
Компания также выплатила купонный доход по этому выпуску за купоны на 115 миллионов рублей каждый, по которым ранее допустила дефолт.
"Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021... Номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с окончанием срока обращения биржевых облигаций 26.09.2024", - говорится в другом сообщении.
В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января текущего года компания допустила ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02.
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