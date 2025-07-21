https://1prime.ru/20250721/rospotrebnadzor-859755034.html

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения СМИ об опасной бактерии Vibrio

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения СМИ об опасной бактерии Vibrio - 21.07.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения СМИ об опасной бактерии Vibrio

Распространение бактерий рода Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:28+0300

2025-07-21T15:28+0300

2025-07-21T15:28+0300

здоровье

бизнес

общество

турция

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Распространение бактерий рода Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора на фоне сообщений турецких СМИ. В понедельник турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. "В связи с появлением информации в СМИ со ссылкой на заявления турецких врачей о том, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, Роспотребнадзор информирует: распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской. Изменение климата способствует расширению ареала их обитания, в том числе в Средиземноморском регионе", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц. "Как правило, заболеваемость носит спорадический характер. Кроме того, контакт с водой, содержащей возбудитель, может привести к инфекциям органов дыхания, например, к отиту. Бактерии Vibrio vulnificus могут проникать в организм через поврежденные кожные покровы ... Случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими", - пояснили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что для обеспечения безопасности во время отдыха за рубежом следует избегать употребления сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, и тщательно готовить морепродукты. Если есть открытые раны, недавний пирсинг или порезы, важно избегать купания в солоноватой или соленой воде или накрывать пораженный участок водонепроницаемой повязкой. А в случае, если такой контакт все-таки случился - необходимо промыть пораженный участок тела раствором антисептика. В ведомстве также рекомендовали следить за чистотой рук, использовать антисептики, пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать употребления льда, приготовленного из некипяченой воды, избегать контактов с людьми с признаками инфекций. "В случае ухудшения состояния здоровья, в том числе при возвращении из-за рубежа, не занимайтесь самолечением, незамедлительно обращайтесь к врачу, обязательно сообщив ему о стране пребывания", - отметили там.

https://1prime.ru/20250721/turtsiya-859735703.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, общество , турция, роспотребнадзор