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Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году
Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году - 21.07.2025, ПРАЙМ
Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году
Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:14+0300
2025-07-21T06:14+0300
бизнес
россия
экономика
благовещенск
новокузнецк
минеральные воды
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала международного аэропорта в Благовещенске. "Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. Для этого по всей стране ведем реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети. С начала текущего года введены в эксплуатацию и принимают рейсы уже четыре новых терминала - в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Минеральных Водах. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу", - сказал он. Мишустин напомнил, что за последние шесть лет проведена реконструкция порядка 20 объектов аэродромной инфраструктуры. И еще свыше 20 планируется обновить в ближайшие пять лет в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". Премьер особо отметил тот факт, что работа идет с привлечением частных инвестиций. Он указал, что таким образом построен не только терминал в Благовещенске, но и аэровокзальные комплексы в Магадане и Улан-Удэ, в Хабаровске. Также в 2025 году запустили обновленный аэропорт в Петропавловске-Камчатском. "Развитие гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры для нашей страны имеет огромное значение. А для Дальневосточного округа - особенно, учитывая расстояния между населенными пунктами здесь. Не говоря уже о путешествиях в другие регионы", - подытожил Мишустин.
благовещенск
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бизнес, россия, благовещенск, новокузнецк, минеральные воды, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Благовещенск, НОВОКУЗНЕЦК, Минеральные Воды, Михаил Мишустин
06:14 21.07.2025
 
Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году

Мишустин: Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала международного аэропорта в Благовещенске.
"Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. Для этого по всей стране ведем реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети. С начала текущего года введены в эксплуатацию и принимают рейсы уже четыре новых терминала - в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Минеральных Водах. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу", - сказал он.
Мишустин напомнил, что за последние шесть лет проведена реконструкция порядка 20 объектов аэродромной инфраструктуры. И еще свыше 20 планируется обновить в ближайшие пять лет в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".
Премьер особо отметил тот факт, что работа идет с привлечением частных инвестиций. Он указал, что таким образом построен не только терминал в Благовещенске, но и аэровокзальные комплексы в Магадане и Улан-Удэ, в Хабаровске. Также в 2025 году запустили обновленный аэропорт в Петропавловске-Камчатском.
"Развитие гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры для нашей страны имеет огромное значение. А для Дальневосточного округа - особенно, учитывая расстояния между населенными пунктами здесь. Не говоря уже о путешествиях в другие регионы", - подытожил Мишустин.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБлаговещенскНОВОКУЗНЕЦКМинеральные ВодыМихаил Мишустин
 
 
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