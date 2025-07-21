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В СРО АФД выразили обеспокоенность деятельностью форекс-компании FxPro - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/rynok-859750199.html
В СРО АФД выразили обеспокоенность деятельностью форекс-компании FxPro
В СРО АФД выразили обеспокоенность деятельностью форекс-компании FxPro - 21.07.2025, ПРАЙМ
В СРО АФД выразили обеспокоенность деятельностью форекс-компании FxPro
В СРО АФД (Ассоциация форекс-дилеров) обеспокоены количеством сообщений и жалоб, которые поступают от клиентов и представителей союзов потребителей о... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:01+0300
2025-07-21T14:02+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В СРО АФД (Ассоциация форекс-дилеров) обеспокоены количеством сообщений и жалоб, которые поступают от клиентов и представителей союзов потребителей о продвижении в сети "Интернет" услуг форекс-компании FxPro. Данная инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании и на Кипре, не имеет лицензии Банка России на осуществление любого вида деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, однако активно привлекает российских клиентов в иностранные юрисдикции.Как сообщил ПРАЙМ руководитель Ассоциации Форекс-дилеров Евгений Машаров, взаимодействие с указанной компанией несёт в себе большие финансовые риски для инвесторов. В частности, в связи с тем, что FxPro не является и не являлась членом СРО АФД, на депозиты ее клиентов-граждан России не распространяется механизм действия компенсационного фонда. Более того, Банк России включил FxPro в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.Также Евгений Машаров отметил, что сейчас на российской внебиржевом валютном рынке наблюдается высокая активность – за последний год из офшорных юрисдикций в Россию вернулось более 20% всех инвесторов и трейдеров. Это связано с тем, что российский Форекс уже более 30 лет активно развивается и на данный момент зарекомендовал себя как высокотехнологичный, сбалансированный в регуляторном плане и привлекательный по торговым условиям сегмент финансового рынка.
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торги, рынок
Экономика, Торги, Рынок
14:01 21.07.2025 (обновлено: 14:02 21.07.2025)
 
В СРО АФД выразили обеспокоенность деятельностью форекс-компании FxPro

В СРО АФД выразили обеспокоенность деятельностью зарубежной форекс-компании FxPro

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В СРО АФД (Ассоциация форекс-дилеров) обеспокоены количеством сообщений и жалоб, которые поступают от клиентов и представителей союзов потребителей о продвижении в сети "Интернет" услуг форекс-компании FxPro. Данная инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании и на Кипре, не имеет лицензии Банка России на осуществление любого вида деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, однако активно привлекает российских клиентов в иностранные юрисдикции.
Как сообщил ПРАЙМ руководитель Ассоциации Форекс-дилеров Евгений Машаров, взаимодействие с указанной компанией несёт в себе большие финансовые риски для инвесторов. В частности, в связи с тем, что FxPro не является и не являлась членом СРО АФД, на депозиты ее клиентов-граждан России не распространяется механизм действия компенсационного фонда. Более того, Банк России включил FxPro в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Также Евгений Машаров отметил, что сейчас на российской внебиржевом валютном рынке наблюдается высокая активность – за последний год из офшорных юрисдикций в Россию вернулось более 20% всех инвесторов и трейдеров. Это связано с тем, что российский Форекс уже более 30 лет активно развивается и на данный момент зарекомендовал себя как высокотехнологичный, сбалансированный в регуляторном плане и привлекательный по торговым условиям сегмент финансового рынка.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Биржи Европы торгуются преимущественно в плюсе
18 июля, 14:28
 
ЭкономикаТоргиРынок
 
 
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