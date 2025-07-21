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РЖД сообщили о задержке более 50 поездов из-за ЧП в Ростовской области - 21.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД сообщили о задержке более 50 поездов из-за ЧП в Ростовской области
РЖД сообщили о задержке более 50 поездов из-за ЧП в Ростовской области - 21.07.2025, ПРАЙМ
РЖД сообщили о задержке более 50 поездов из-за ЧП в Ростовской области
Более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс" идут с задержками в связи с ЧП на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщили РЖД. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:54+0300
2025-07-21T09:54+0300
ростовская область
фпк
гранд сервис экспресс
ржд
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс" идут с задержками в связи с ЧП на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщили РЖД. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. "В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс". Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - говорится в сообщении. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше 4 часов - питанием. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведется информирование через СМС. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
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ростовская область, фпк, гранд сервис экспресс, ржд
Ростовская область, ФПК, Гранд сервис экспресс, РЖД
09:54 21.07.2025
 
РЖД сообщили о задержке более 50 поездов из-за ЧП в Ростовской области

РЖД: более 50 поездов идут с задержками из-за ЧП в Ростовской области

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс" идут с задержками в связи с ЧП на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщили РЖД.
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов.
"В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс". Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - говорится в сообщении.
Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше 4 часов - питанием.
Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведется информирование через СМС.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
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Ростовская областьФПКГранд сервис экспрессРЖД
 
 
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