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РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда

РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда - 21.07.2025, ПРАЙМ

РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда

Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:54+0300

2025-07-21T16:54+0300

2025-07-21T16:54+0300

россия

ростовская область

ржд

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов, сообщили РЖД. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. "Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Ещё пять поездов введены в график", - говорится в сообщении. Через барьерные места, добавляют РЖД, движение организовано со сниженной скоростью. "РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.

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россия, ростовская область, ржд