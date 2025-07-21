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РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда - 21.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда
РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда - 21.07.2025, ПРАЙМ
РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда
Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:54+0300
2025-07-21T16:54+0300
россия
ростовская область
ржд
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов, сообщили РЖД. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. "Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Ещё пять поездов введены в график", - говорится в сообщении. Через барьерные места, добавляют РЖД, движение организовано со сниженной скоростью. "РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.
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россия, ростовская область, ржд
РОССИЯ, Ростовская область, РЖД
16:54 21.07.2025
 
РЖД введут в график задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда

РЖД: вводятся в график поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОткрытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали "Москва – Казань"
Открытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали Москва – Казань - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов, сообщили РЖД.
РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов.
"Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Ещё пять поездов введены в график", - говорится в сообщении.
Через барьерные места, добавляют РЖД, движение организовано со сниженной скоростью.
"РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
РЖД сообщили о задержке более 50 поездов из-за ЧП в Ростовской области
09:54
 
РОССИЯРостовская областьРЖД
 
 
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