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КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС

КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС - 21.07.2025, ПРАЙМ

КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС

Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T10:56+0300

2025-07-21T10:56+0300

2025-07-21T10:56+0300

экономика

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ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане."Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Го Цзякунь, комментируя решение ЕС о внесении китайских учреждений в антироссийский санкционный список.

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