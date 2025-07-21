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КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС - 21.07.2025, ПРАЙМ
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КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС - 21.07.2025, ПРАЙМ
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС
Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:56+0300
2025-07-21T10:56+0300
экономика
россия
ес
китай
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ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане."Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Го Цзякунь, комментируя решение ЕС о внесении китайских учреждений в антироссийский санкционный список.
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россия, ес, китай
Экономика, РОССИЯ, ЕС, КИТАЙ
10:56 21.07.2025
 
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС

КНР примет меры для защиты своих компаний после решения ЕС о санкциях против РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
"Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Го Цзякунь, комментируя решение ЕС о внесении китайских учреждений в антироссийский санкционный список.
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