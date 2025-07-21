https://1prime.ru/20250721/sanktsii-859740788.html
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС - 21.07.2025, ПРАЙМ
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС
Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:56+0300
2025-07-21T10:56+0300
2025-07-21T10:56+0300
экономика
россия
ес
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане."Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Го Цзякунь, комментируя решение ЕС о внесении китайских учреждений в антироссийский санкционный список.
https://1prime.ru/20250721/turtsiya-859739073.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, китай
Экономика, РОССИЯ, ЕС, КИТАЙ
КНР примет необходимые меры для защиты своих компаний после решения ЕС
КНР примет меры для защиты своих компаний после решения ЕС о санкциях против РФ
ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний после решения ЕС внести их в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
"Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Го Цзякунь, комментируя решение ЕС о внесении китайских учреждений в антироссийский санкционный список.
В Турции изучат влияние санкций ЕС на энергетические рынки