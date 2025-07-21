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Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний
Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний - 21.07.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний
Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:21+0300
2025-07-21T18:34+0300
политика
великобритания
санкции против рф
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ЛОНДОН, 21 июл - ПРАЙМ. Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список.В частности, в санационный список внесены "связанная" с "Лукойлом" трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC и компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы "занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона".Как говорится в заявлении минфина страны, новые санкции нацелены на ограничения "российского теневого флота".
https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html
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великобритания, санкции против рф
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
18:21 21.07.2025 (обновлено: 18:34 21.07.2025)
 
Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний

Минфин: Британия ввела санкции против 135 российских танкеров и двух компаний

Лондон
Лондон
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ЛОНДОН, 21 июл - ПРАЙМ. Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список.
В частности, в санационный список внесены "связанная" с "Лукойлом" трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC и компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы "занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона".
Как говорится в заявлении минфина страны, новые санкции нацелены на ограничения "российского теневого флота".
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч
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ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯсанкции против РФ
 
 
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