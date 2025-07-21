https://1prime.ru/20250721/sanktsii-859761777.html

Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний

Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний - 21.07.2025, ПРАЙМ

Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров и компаний

Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T18:21+0300

2025-07-21T18:21+0300

2025-07-21T18:34+0300

политика

великобритания

санкции против рф

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ЛОНДОН, 21 июл - ПРАЙМ. Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список.В частности, в санационный список внесены "связанная" с "Лукойлом" трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC и компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы "занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона".Как говорится в заявлении минфина страны, новые санкции нацелены на ограничения "российского теневого флота".

https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html

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великобритания, санкции против рф