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Великобритания ввела санкции против швейцарской компании
Великобритания ввела санкции против швейцарской компании - 21.07.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции против швейцарской компании
БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ШВЕЙЦАРСКОЙ LITASCO MIDDLE EAST DMCC, КОТОРУЮ МИНФИН СЧИТАЕТ СВЯЗАННОЙ С "ЛУКОЙЛОМ" - ДОКУМЕНТ | 21.07.2025, ПРАЙМ
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Великобритания ввела санкции против швейцарской компании
Британия ввела санкции против швейцарской компании якобы за связи с "Лукойлом"
БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ШВЕЙЦАРСКОЙ LITASCO MIDDLE EAST DMCC, КОТОРУЮ МИНФИН СЧИТАЕТ СВЯЗАННОЙ С "ЛУКОЙЛОМ" - ДОКУМЕНТ