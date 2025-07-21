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Великобритания ввела санкции против швейцарской компании - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
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Великобритания ввела санкции против швейцарской компании
Великобритания ввела санкции против швейцарской компании - 21.07.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции против швейцарской компании
БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ШВЕЙЦАРСКОЙ LITASCO MIDDLE EAST DMCC, КОТОРУЮ МИНФИН СЧИТАЕТ СВЯЗАННОЙ С "ЛУКОЙЛОМ" - ДОКУМЕНТ | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:32+0300
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БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ШВЕЙЦАРСКОЙ LITASCO MIDDLE EAST DMCC, КОТОРУЮ МИНФИН СЧИТАЕТ СВЯЗАННОЙ С "ЛУКОЙЛОМ" - ДОКУМЕНТ
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:32 21.07.2025
 
Великобритания ввела санкции против швейцарской компании

Британия ввела санкции против швейцарской компании якобы за связи с "Лукойлом"

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Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ШВЕЙЦАРСКОЙ LITASCO MIDDLE EAST DMCC, КОТОРУЮ МИНФИН СЧИТАЕТ СВЯЗАННОЙ С "ЛУКОЙЛОМ" - ДОКУМЕНТ
 
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