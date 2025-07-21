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Четыре российских банка сделали заявление относительно санкций ЕС

Четыре российских банка сделали заявление относительно санкций ЕС - 21.07.2025, ПРАЙМ

Четыре российских банка сделали заявление относительно санкций ЕС

Санкции ЕС, которые были введены против "МСП Банка, Севергазбанка (СГБ), "Банка 131", Локо-банка, не повлияют на их работу, сообщили РИА Новости в кредитных... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:25+0300

2025-07-21T19:25+0300

2025-07-21T19:25+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Санкции ЕС, которые были введены против "МСП Банка, Севергазбанка (СГБ), "Банка 131", Локо-банка, не повлияют на их работу, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Ранее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, включая "Ozon Банк", "Яндекс Банк" "МСП Банк", Севергазбанк, "Банк 131", Локо-банк. РИА Новости опросило все оказавшиеся под санкциями банки. В "Ozon Банке" и "Яндекс Банке" в минувшую субботу рассказали РИА Новости, что запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность кредитных организаций. "Попадание под санкции Европейского союза никак не отразится на текущей операционной деятельности. Банк был готов к включению в санкционный список и заблаговременно принял необходимые меры. Решение ЕС не отразится на качестве услуг и сервисов для предпринимателей", - сообщили в пресс-службе "МСП Банка". Там отметили, что основное количество транзакций осуществляются в рублях внутри страны, соответственно, никаких изменений здесь быть не может. При этом банк предлагает предпринимателям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, альтернативные механизмы трансграничных расчетов. Эти механизмы внедрены и не зависят от внешнеполитической конъюнктуры, уточнили в пресс-службе. В пресс-службе Севергазбанка также отметили, что введенные Евросоюзом санкции не повлияют на деятельность кредитной организации. "Банк продолжает работать в штатном режиме, осуществляя полный спектр банковских операций для клиентов, как юридических, так и физических лиц", - уточняется в сообщении. "Введенные ограничения не влияют на работу "Локо" в России. Возможные санкционные риски со стороны ЕС были учтены заранее, а банковские процессы адаптированы. Все привычные сервисы доступны для клиентов без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы Локо-банка. В "Банке 131" отметили, что банк продолжит свою деятельность в штатном режиме, и санкции ЕС "не повлияют значительно на бизнес банка". "Вырастут издержки для самих граждан и резидентов ЕС, которые будут платить за переводы из России и в Россию все больше", - сказали в пресс-службе кредитной организации.

https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859728508.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, санкции против рф, банки