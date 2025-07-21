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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 21.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 21.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T23:26+0300
2025-07-21T23:27+0300
происшествия
росавиация
саратов
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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росавиация, саратов, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, САРАТОВ, аэропорт, ограничения
23:26 21.07.2025 (обновлено: 23:27 21.07.2025)
 
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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ПроисшествияРосавиацияСАРАТОВаэропортограничения
 
 
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