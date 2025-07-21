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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 21.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T23:26+0300

2025-07-21T23:26+0300

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происшествия

росавиация

саратов

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250721/domodedovo-859767409.html

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росавиация, саратов, аэропорт, ограничения