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WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США - 21.07.2025, ПРАЙМ
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WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США
WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США - 21.07.2025, ПРАЙМ
WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США
Ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, немецкие чиновники больше не... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:42+0300
2025-07-21T12:42+0300
экономика
сша
германия
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
ес
financial times
ек
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, немецкие чиновники больше не считают вероятным заключение соглашения с США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится. "Это изменение побудило Германию, крупнейшую экономику Европы и её крупнейшего экспортёра, которая ранее более мирно относилась к ответным мерам против США, занять более конфронтационную позицию Франции... Даже немецкие чиновники, которые настаивали на скорейшем заключении сделки, больше не рассматривают соглашение с США как наиболее вероятный исход... Немецкие лидеры изначально восприняли письмо Трампа с угрозой введения 30-процентных пошлин как хитрость в последнюю минуту, чтобы добиться улучшения условий. В конце концов,.. это изменение убедило Берлин открыть дверь для ответных мер", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, теперь страны ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия подготовила новые и "убедительные" меры для нанесения ответного удара по американским компаниям, помимо ответных пошлин на товары, если сделка не будет достигнута к 1 августа. По данным источников Wall Street Journal, Еврокомиссия готовит новые меры в дополнение к уже подготовленным, которые включают возможные сборы или другие ограничения на цифровые услуги США и ограничения для американских компаний доступа к рынку госзакупок блока. "Рассматриваются все варианты... Если они хотят войны, они получат войну", - приводит газета слова неназванного немецкого чиновника. Как отмечает издание, несмотря на то, что Евросоюз готовится к возможной торговой "борьбе", чиновники ЕС всё ещё надеются на возможность заключения сделки и не планируют предпринимать никаких ответных мер до 1 августа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 июля заявил, что "со сдержанным оптимизмом" ожидает, что ЕС и США смогут достичь торгового соглашения.
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сша, германия, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, ес, financial times, ек
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, ЕС, Financial Times, ЕК
12:42 21.07.2025
 
WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США

WSJ: ужесточение требований США убедило Германию в необходимости ответных мер

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, немецкие чиновники больше не считают вероятным заключение соглашения с США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится.
"Это изменение побудило Германию, крупнейшую экономику Европы и её крупнейшего экспортёра, которая ранее более мирно относилась к ответным мерам против США, занять более конфронтационную позицию Франции... Даже немецкие чиновники, которые настаивали на скорейшем заключении сделки, больше не рассматривают соглашение с США как наиболее вероятный исход... Немецкие лидеры изначально восприняли письмо Трампа с угрозой введения 30-процентных пошлин как хитрость в последнюю минуту, чтобы добиться улучшения условий. В конце концов,.. это изменение убедило Берлин открыть дверь для ответных мер", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, теперь страны ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия подготовила новые и "убедительные" меры для нанесения ответного удара по американским компаниям, помимо ответных пошлин на товары, если сделка не будет достигнута к 1 августа. По данным источников Wall Street Journal, Еврокомиссия готовит новые меры в дополнение к уже подготовленным, которые включают возможные сборы или другие ограничения на цифровые услуги США и ограничения для американских компаний доступа к рынку госзакупок блока.
"Рассматриваются все варианты... Если они хотят войны, они получат войну", - приводит газета слова неназванного немецкого чиновника.
Как отмечает издание, несмотря на то, что Евросоюз готовится к возможной торговой "борьбе", чиновники ЕС всё ещё надеются на возможность заключения сделки и не планируют предпринимать никаких ответных мер до 1 августа.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 июля заявил, что "со сдержанным оптимизмом" ожидает, что ЕС и США смогут достичь торгового соглашения.
Флаги Евросоюза, Франция
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ
12:16
 
ЭкономикаСШАГЕРМАНИЯВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕСFinancial TimesЕК
 
 
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