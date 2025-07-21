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WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США
WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США - 21.07.2025, ПРАЙМ
WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США
Ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, немецкие чиновники больше не... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:42+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, немецкие чиновники больше не считают вероятным заключение соглашения с США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится. "Это изменение побудило Германию, крупнейшую экономику Европы и её крупнейшего экспортёра, которая ранее более мирно относилась к ответным мерам против США, занять более конфронтационную позицию Франции... Даже немецкие чиновники, которые настаивали на скорейшем заключении сделки, больше не рассматривают соглашение с США как наиболее вероятный исход... Немецкие лидеры изначально восприняли письмо Трампа с угрозой введения 30-процентных пошлин как хитрость в последнюю минуту, чтобы добиться улучшения условий. В конце концов,.. это изменение убедило Берлин открыть дверь для ответных мер", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, теперь страны ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия подготовила новые и "убедительные" меры для нанесения ответного удара по американским компаниям, помимо ответных пошлин на товары, если сделка не будет достигнута к 1 августа. По данным источников Wall Street Journal, Еврокомиссия готовит новые меры в дополнение к уже подготовленным, которые включают возможные сборы или другие ограничения на цифровые услуги США и ограничения для американских компаний доступа к рынку госзакупок блока. "Рассматриваются все варианты... Если они хотят войны, они получат войну", - приводит газета слова неназванного немецкого чиновника. Как отмечает издание, несмотря на то, что Евросоюз готовится к возможной торговой "борьбе", чиновники ЕС всё ещё надеются на возможность заключения сделки и не планируют предпринимать никаких ответных мер до 1 августа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 июля заявил, что "со сдержанным оптимизмом" ожидает, что ЕС и США смогут достичь торгового соглашения.
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Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, ЕС, Financial Times, ЕК
WSJ: Германия не считает возможным заключение торговой сделки с США
WSJ: ужесточение требований США убедило Германию в необходимости ответных мер
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, немецкие чиновники больше не считают вероятным заключение соглашения с США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится.
"Это изменение побудило Германию, крупнейшую экономику Европы и её крупнейшего экспортёра, которая ранее более мирно относилась к ответным мерам против США, занять более конфронтационную позицию Франции... Даже немецкие чиновники, которые настаивали на скорейшем заключении сделки, больше не рассматривают соглашение с США как наиболее вероятный исход... Немецкие лидеры изначально восприняли письмо Трампа с угрозой введения 30-процентных пошлин как хитрость в последнюю минуту, чтобы добиться улучшения условий. В конце концов,.. это изменение убедило Берлин открыть дверь для ответных мер", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, теперь страны ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия подготовила новые и "убедительные" меры для нанесения ответного удара по американским компаниям, помимо ответных пошлин на товары, если сделка не будет достигнута к 1 августа. По данным источников Wall Street Journal, Еврокомиссия готовит новые меры в дополнение к уже подготовленным, которые включают возможные сборы или другие ограничения на цифровые услуги США и ограничения для американских компаний доступа к рынку госзакупок блока.
"Рассматриваются все варианты... Если они хотят войны, они получат войну", - приводит газета слова неназванного немецкого чиновника.
Как отмечает издание, несмотря на то, что Евросоюз готовится к возможной торговой "борьбе", чиновники ЕС всё ещё надеются на возможность заключения сделки и не планируют предпринимать никаких ответных мер до 1 августа.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 июля заявил, что "со сдержанным оптимизмом" ожидает, что ЕС и США смогут достичь торгового соглашения.
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ