https://1prime.ru/20250721/severstal-859743621.html
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали на уровне 11 миллионов тонн по итогам текущего года, рассказал журналистам генеральный директор компании... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:31+0300
2025-07-21T11:31+0300
2025-07-21T11:31+0300
экономика
промышленность
бизнес
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859681076_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1d96938d131f86e85a2b478e1c25b9ef.jpg
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 21 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали на уровне 11 миллионов тонн по итогам текущего года, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "План по производству стали подтверждаем - около 11 миллионов тонн планируем произвести", - ответил он на вопрос о выпуске стали компанией в текущем году. В ноябре 2024 года Шевелев рассказал журналистам, что "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали на уровне 11 миллионов тонн. Однако при снижении или повышении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, указывал тогда гендиректор. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
https://1prime.ru/20250720/rossija-859719472.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859681076_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f229fe19c975c53adb09e5b1390099ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, северсталь
Экономика, Промышленность, Бизнес, Северсталь
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали на уровне 11 млн тонн
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 21 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали на уровне 11 миллионов тонн по итогам текущего года, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев.
"План по производству стали подтверждаем - около 11 миллионов тонн планируем произвести", - ответил он на вопрос о выпуске стали компанией в текущем году.
В ноябре 2024 года Шевелев рассказал журналистам, что "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали на уровне 11 миллионов тонн. Однако при снижении или повышении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, указывал тогда гендиректор.
По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%