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"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году

"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году

"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали на уровне 11 миллионов тонн по итогам текущего года, рассказал журналистам генеральный директор компании... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:31+0300

2025-07-21T11:31+0300

2025-07-21T11:31+0300

экономика

промышленность

бизнес

северсталь

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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 21 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали на уровне 11 миллионов тонн по итогам текущего года, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "План по производству стали подтверждаем - около 11 миллионов тонн планируем произвести", - ответил он на вопрос о выпуске стали компанией в текущем году. В ноябре 2024 года Шевелев рассказал журналистам, что "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали на уровне 11 миллионов тонн. Однако при снижении или повышении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, указывал тогда гендиректор. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

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промышленность, бизнес, северсталь