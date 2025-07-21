https://1prime.ru/20250721/severstal-859743775.html

В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ

В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ - 21.07.2025, ПРАЙМ

В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ

Текущая ключевая ставка ЦБ в 20% продолжит влиять на снижение спроса на сталь в России, за первое полугодие он упадет на 15%, а по итогам 2025 года - на 10-12%, | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:32+0300

2025-07-21T11:32+0300

2025-07-21T11:32+0300

экономика

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg

ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 21 июл - ПРАЙМ. Текущая ключевая ставка ЦБ в 20% продолжит влиять на снижение спроса на сталь в России, за первое полугодие он упадет на 15%, а по итогам 2025 года - на 10-12%, до 38,5-39 миллионов тонн, в случае снижения ставки до 12% спрос восстановится в течение полугода-года, такое мнение высказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. "Мы считаем, что текущая ставка будет влиять на снижение спроса дальше. До конца текущего года в целом мы согласны с прогнозом "Русской стали", которая прогнозирует от 10% до 12% снижение спроса. За первое полугодие, как я сказал, - 15%, за год - 12%, потому что будет эффект низкой базы играть", - ответил он на вопрос, как может измениться спрос на сталь при текущей ключевой ставке ЦБ по итогам года. Шевелев отметил, что по итогам первого полугодия основной спад спроса происходит в машиностроении - там почти 25%, в стройке снижается примерно на 13%. "Прогноз по текущему рынку, по спросу этого года - это примерно 38,5-39 миллионов тонн мы ожидаем потребления стали в этом году. При мощности в 76 миллионов, вы понимаете, какой уровень недопотребления… огромный объем стали будет не потреблен, а мощности сложно куда-то деть", - добавил глава компании. По его словам, на фоне сложной ситуации на рынке стали у очень ограниченного количества металлургов сегодня имеется возможность коммерчески оправдано подавать на экспорт. "Явно будет снижение производства у большинства металлургов… снижение производства будет что-то между 0 и 15%", - уточнил он. "Мы считаем, что в случае, когда ключевая ставка ЦБ достигнет значений примерно в 12%… то с определенным лагом, от полугода до года, мы можем увидеть восстановление спроса", - рассказал он, при каком сценарии рынок стали может начать восстанавливаться в России. Шевелев считает, что при такой ставке и такой стоимости денег клиенты компании будут иметь возможность коммерчески оправдано привлекать денежные средства. По его мнению, лаг возникает, потому что требуется время на запуск и возобновление приостановленных проектов, мобилизацию ресурсов и получение разрешений на строительство. "Этот лаг от полугода до года, мы его еще с вами увидим", - заключил глава "Северстали". "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

https://1prime.ru/20250721/severstal-859743621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северсталь