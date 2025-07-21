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В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/severstal-859743775.html
В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ
В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ - 21.07.2025, ПРАЙМ
В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ
Текущая ключевая ставка ЦБ в 20% продолжит влиять на снижение спроса на сталь в России, за первое полугодие он упадет на 15%, а по итогам 2025 года - на 10-12%, | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:32+0300
2025-07-21T11:32+0300
экономика
северсталь
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 21 июл - ПРАЙМ. Текущая ключевая ставка ЦБ в 20% продолжит влиять на снижение спроса на сталь в России, за первое полугодие он упадет на 15%, а по итогам 2025 года - на 10-12%, до 38,5-39 миллионов тонн, в случае снижения ставки до 12% спрос восстановится в течение полугода-года, такое мнение высказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. "Мы считаем, что текущая ставка будет влиять на снижение спроса дальше. До конца текущего года в целом мы согласны с прогнозом "Русской стали", которая прогнозирует от 10% до 12% снижение спроса. За первое полугодие, как я сказал, - 15%, за год - 12%, потому что будет эффект низкой базы играть", - ответил он на вопрос, как может измениться спрос на сталь при текущей ключевой ставке ЦБ по итогам года. Шевелев отметил, что по итогам первого полугодия основной спад спроса происходит в машиностроении - там почти 25%, в стройке снижается примерно на 13%. "Прогноз по текущему рынку, по спросу этого года - это примерно 38,5-39 миллионов тонн мы ожидаем потребления стали в этом году. При мощности в 76 миллионов, вы понимаете, какой уровень недопотребления… огромный объем стали будет не потреблен, а мощности сложно куда-то деть", - добавил глава компании. По его словам, на фоне сложной ситуации на рынке стали у очень ограниченного количества металлургов сегодня имеется возможность коммерчески оправдано подавать на экспорт. "Явно будет снижение производства у большинства металлургов… снижение производства будет что-то между 0 и 15%", - уточнил он. "Мы считаем, что в случае, когда ключевая ставка ЦБ достигнет значений примерно в 12%… то с определенным лагом, от полугода до года, мы можем увидеть восстановление спроса", - рассказал он, при каком сценарии рынок стали может начать восстанавливаться в России. Шевелев считает, что при такой ставке и такой стоимости денег клиенты компании будут иметь возможность коммерчески оправдано привлекать денежные средства. По его мнению, лаг возникает, потому что требуется время на запуск и возобновление приостановленных проектов, мобилизацию ресурсов и получение разрешений на строительство. "Этот лаг от полугода до года, мы его еще с вами увидим", - заключил глава "Северстали". "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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северсталь
Экономика, Северсталь
11:32 21.07.2025
 
В "Северстали" рассказали о снижении спроса на сталь при текущей ставке ЦБ

"Северсталь": спрос на сталь упадет на 10-12% при текущей ключевой ставке

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкНЛМК
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 21 июл - ПРАЙМ. Текущая ключевая ставка ЦБ в 20% продолжит влиять на снижение спроса на сталь в России, за первое полугодие он упадет на 15%, а по итогам 2025 года - на 10-12%, до 38,5-39 миллионов тонн, в случае снижения ставки до 12% спрос восстановится в течение полугода-года, такое мнение высказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
"Мы считаем, что текущая ставка будет влиять на снижение спроса дальше. До конца текущего года в целом мы согласны с прогнозом "Русской стали", которая прогнозирует от 10% до 12% снижение спроса. За первое полугодие, как я сказал, - 15%, за год - 12%, потому что будет эффект низкой базы играть", - ответил он на вопрос, как может измениться спрос на сталь при текущей ключевой ставке ЦБ по итогам года.
Шевелев отметил, что по итогам первого полугодия основной спад спроса происходит в машиностроении - там почти 25%, в стройке снижается примерно на 13%.
"Прогноз по текущему рынку, по спросу этого года - это примерно 38,5-39 миллионов тонн мы ожидаем потребления стали в этом году. При мощности в 76 миллионов, вы понимаете, какой уровень недопотребления… огромный объем стали будет не потреблен, а мощности сложно куда-то деть", - добавил глава компании.
По его словам, на фоне сложной ситуации на рынке стали у очень ограниченного количества металлургов сегодня имеется возможность коммерчески оправдано подавать на экспорт. "Явно будет снижение производства у большинства металлургов… снижение производства будет что-то между 0 и 15%", - уточнил он.
"Мы считаем, что в случае, когда ключевая ставка ЦБ достигнет значений примерно в 12%… то с определенным лагом, от полугода до года, мы можем увидеть восстановление спроса", - рассказал он, при каком сценарии рынок стали может начать восстанавливаться в России.
Шевелев считает, что при такой ставке и такой стоимости денег клиенты компании будут иметь возможность коммерчески оправдано привлекать денежные средства. По его мнению, лаг возникает, потому что требуется время на запуск и возобновление приостановленных проектов, мобилизацию ресурсов и получение разрешений на строительство. "Этот лаг от полугода до года, мы его еще с вами увидим", - заключил глава "Северстали".
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Северсталь" подтвердила прогноз по производству стали в 2025 году
11:31
 
ЭкономикаСеверсталь
 
 
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