https://1prime.ru/20250721/sheremetevo-859740474.html

"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено

"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено

Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T10:51+0300

2025-07-21T10:51+0300

2025-07-21T10:51+0300

россия

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855744887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3f6e9a1a75dc293e8ab1422391d3218.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань."Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево".Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний".Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.

https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859740166.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аэропорт шереметьево