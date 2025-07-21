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"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено
"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено
Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:51+0300
2025-07-21T10:51+0300
россия
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань."Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево".Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний".Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
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россия, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
10:51 21.07.2025
 
"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено

Аэропорт "Шереметьево": время обслуживания пассажиров может быть увеличено

CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Gulfstream G650ERСамолет Gulfstream G650ER
Самолет Gulfstream G650ER - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Gulfstream G650ER
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань.
"Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево".
Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний".
Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в "Шереметьево"
09:56
 
РОССИЯаэропорт Шереметьево
 
 
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