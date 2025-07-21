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"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено
"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено
Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:51+0300
2025-07-21T10:51+0300
2025-07-21T10:51+0300
россия
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань."Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево".Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний".Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859740166.html
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россия, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
"Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено
Аэропорт "Шереметьево": время обслуживания пассажиров может быть увеличено
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань.
"Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево".
Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний".
Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
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