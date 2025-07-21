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Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет

Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет - 21.07.2025, ПРАЙМ

Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет, но возможна... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T06:18+0300

2025-07-21T06:18+0300

2025-07-21T06:18+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придётся применить эту угрозу для своей защиты. В эфире она рассказала, что её многие спрашивают, что будет после 50 дней, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп по соглашению о прекращении огня между Москвой и Киевом. Журналист привела несколько вариантов развития событий. "И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту, по любому месту....Один из прославленных американских генералов...говорил о том, что если Соединенные Штаты Америки всей своей ядерной мощью нанесут удар по Советскому Союзу, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя Великими океанами. Сказав это, я не думаю, что до ядерной войны дойдёт, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдёт до того, что нам придётся применить эту угрозу", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом варианте развития событий, по её словам, можно услышать и такое заявление. "Вот проснёмся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 2022-го года, и услышим: "Знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, ещё тогда, - в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали...мы защищали своих людей на Донбассе...Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаём, что мы воюем с вами, и, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Непуганные пока что, а ещё потому, что так устроен мир", - отметила журналист. Она напомнила, что войны сопровождают человечество на протяжении всего развития. "С тех пор, как Каин убил брата своего, Авеля, мир воюет друг с другом. Был в Древнем Риме такой храм...Януса, его двери открывались во время войны, а закрывались во время мира. И Плутарх пишет, что его двери всё время были открыты. Практически всё время, потому что Древний Рим всё время воевал", - добавила она. Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, маргарита симоньян, сергей лавров, нато, rt, мид рф