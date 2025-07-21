Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/simonjan-859733154.html
Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет
Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет - 21.07.2025, ПРАЙМ
Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет, но возможна... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:18+0300
2025-07-21T06:18+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
маргарита симоньян
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859733154.jpg?1753067882
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придётся применить эту угрозу для своей защиты. В эфире она рассказала, что её многие спрашивают, что будет после 50 дней, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп по соглашению о прекращении огня между Москвой и Киевом. Журналист привела несколько вариантов развития событий. "И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту, по любому месту....Один из прославленных американских генералов...говорил о том, что если Соединенные Штаты Америки всей своей ядерной мощью нанесут удар по Советскому Союзу, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя Великими океанами. Сказав это, я не думаю, что до ядерной войны дойдёт, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдёт до того, что нам придётся применить эту угрозу", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом варианте развития событий, по её словам, можно услышать и такое заявление. "Вот проснёмся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 2022-го года, и услышим: "Знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, ещё тогда, - в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали...мы защищали своих людей на Донбассе...Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаём, что мы воюем с вами, и, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Непуганные пока что, а ещё потому, что так устроен мир", - отметила журналист. Она напомнила, что войны сопровождают человечество на протяжении всего развития. "С тех пор, как Каин убил брата своего, Авеля, мир воюет друг с другом. Был в Древнем Риме такой храм...Януса, его двери открывались во время войны, а закрывались во время мира. И Плутарх пишет, что его двери всё время были открыты. Практически всё время, потому что Древний Рим всё время воевал", - добавила она. Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, маргарита симоньян, сергей лавров, нато, rt, мид рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян, Сергей Лавров, НАТО, RT, МИД РФ
06:18 21.07.2025
 
Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет

Симоньян заявила, что ядерной войны с Западом не будет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придётся применить эту угрозу для своей защиты.
В эфире она рассказала, что её многие спрашивают, что будет после 50 дней, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп по соглашению о прекращении огня между Москвой и Киевом. Журналист привела несколько вариантов развития событий.
"И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту, по любому месту....Один из прославленных американских генералов...говорил о том, что если Соединенные Штаты Америки всей своей ядерной мощью нанесут удар по Советскому Союзу, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя Великими океанами. Сказав это, я не думаю, что до ядерной войны дойдёт, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдёт до того, что нам придётся применить эту угрозу", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
При этом варианте развития событий, по её словам, можно услышать и такое заявление.
"Вот проснёмся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 2022-го года, и услышим: "Знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, ещё тогда, - в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали...мы защищали своих людей на Донбассе...Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаём, что мы воюем с вами, и, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Непуганные пока что, а ещё потому, что так устроен мир", - отметила журналист.
Она напомнила, что войны сопровождают человечество на протяжении всего развития. "С тех пор, как Каин убил брата своего, Авеля, мир воюет друг с другом. Был в Древнем Риме такой храм...Януса, его двери открывались во время войны, а закрывались во время мира. И Плутарх пишет, что его двери всё время были открыты. Практически всё время, потому что Древний Рим всё время воевал", - добавила она.
Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампМаргарита СимоньянСергей ЛавровНАТОRTМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала