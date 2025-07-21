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Лондон за передал Киеву ПВО на 200 миллионов долларов
Лондон за передал Киеву ПВО на 200 миллионов долларов - 21.07.2025, ПРАЙМ
Лондон за передал Киеву ПВО на 200 миллионов долларов
Великобритания за два месяца передала Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлигов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:04+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Великобритания за два месяца передала Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлигов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов (945 миллионов долларов), запланированных на эти цели в 2025 году, сообщает британское минобороны."За последние два месяца на Украину было поставлено ПВО и снарядов на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов... Всего в этом году на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы планируется потратить по меньшей мере 700 миллионов фунтов стерлингов из общей суммы, направляемой на поддержку Украины", - говорится в сообщении.Всего в этом году Британия направит 4,5 миллиардов фунтов стерлингов на военную помощь Украине. В заявлении отмечается, что остальное финансирование пойдет, в частности, на закупку беспилотных летательных аппаратов, а также обслуживание и ремонт британского оружия, уже предоставленного Украине."За шесть месяцев Великобритания поставила Украине почти 50 тысяч военных БПЛА в дополнение к 20 тысячам, поставленным за тот же период через британско-латвийскую коалицию по беспилотникам... В этом году Великобритания выделила 350 миллионов фунтов стерлингов на увеличение поставок беспилотников с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году", - добавили в британском МО.В ведомстве также напомнили, что в понедельник состоится заседание контактной группы по помощи Киеву, в рамках министр обороны Британии Джон Хили собирается предложить 50-дневную кампанию по "вооружению Украины". В частности, Британия и Германия достигнут договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро, говорится в документе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА
Лондон за передал Киеву ПВО на 200 миллионов долларов
Лондон за 2 месяца передал Киеву ПВО на 200 миллионов долларов
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Великобритания за два месяца передала Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлигов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов (945 миллионов долларов), запланированных на эти цели в 2025 году, сообщает британское минобороны.
"За последние два месяца на Украину было поставлено ПВО и снарядов на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов... Всего в этом году на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы планируется потратить по меньшей мере 700 миллионов фунтов стерлингов из общей суммы, направляемой на поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Всего в этом году Британия направит 4,5 миллиардов фунтов стерлингов на военную помощь Украине. В заявлении отмечается, что остальное финансирование пойдет, в частности, на закупку беспилотных летательных аппаратов, а также обслуживание и ремонт британского оружия, уже предоставленного Украине.
"За шесть месяцев Великобритания поставила Украине почти 50 тысяч военных БПЛА в дополнение к 20 тысячам, поставленным за тот же период через британско-латвийскую коалицию по беспилотникам... В этом году Великобритания выделила 350 миллионов фунтов стерлингов на увеличение поставок беспилотников с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году", - добавили в британском МО.
В ведомстве также напомнили, что в понедельник состоится заседание контактной группы по помощи Киеву, в рамках министр обороны Британии Джон Хили собирается предложить 50-дневную кампанию по "вооружению Украины". В частности, Британия и Германия достигнут договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро, говорится в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ответили на вопросы по новому раунду переговоров с Украиной