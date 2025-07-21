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В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний - 21.07.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний
В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T05:17+0300
2025-07-21T05:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене авиарейсов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила в целях предоставления возможности бесплатного обращения пассажиров по официальным телефонным номерам авиакомпаний (колл-центров, номерам горячей линии) в случае возникновения ситуаций, вызванных задержкой или отменой рейса, а также возникновения экстренной ситуации", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Андрея Никитина. В обращении сенатор также отметил, что в последнее время участились случаи отмен и задержек как регулярных, так и чартерных авиарейсов по не зависящим от пассажиров причинам. По словам Гибатдинова, в связи с этим многие пассажиры обращаются на горячие линии авиакомпаний с целью возврата денежных средств. "Однако многие авиакомпании предоставляют такую возможность исключительно на платной основе, указывая цену при обращении в колл-центр за одну минуту разговора, включая время ожидания разговора с оператором, в зависимости от региона и оператора связи. Стоимость таких услуг может достигать от 60-80 рублей за минуту разговора. В условиях экстренной ситуации или развития форс-мажора, а также перегруженности телефонных линий, конечная стоимость телефонного обращения пассажиров по официальным номерам перевозчиков может достигать существенных сумм", - констатировал парламентарий.
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бизнес, рф
Бизнес, РФ
05:17 21.07.2025
 
В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

Сенатор Гибатдинов предложил отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене авиарейсов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила в целях предоставления возможности бесплатного обращения пассажиров по официальным телефонным номерам авиакомпаний (колл-центров, номерам горячей линии) в случае возникновения ситуаций, вызванных задержкой или отменой рейса, а также возникновения экстренной ситуации", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Андрея Никитина.
В обращении сенатор также отметил, что в последнее время участились случаи отмен и задержек как регулярных, так и чартерных авиарейсов по не зависящим от пассажиров причинам. По словам Гибатдинова, в связи с этим многие пассажиры обращаются на горячие линии авиакомпаний с целью возврата денежных средств.
"Однако многие авиакомпании предоставляют такую возможность исключительно на платной основе, указывая цену при обращении в колл-центр за одну минуту разговора, включая время ожидания разговора с оператором, в зависимости от региона и оператора связи. Стоимость таких услуг может достигать от 60-80 рублей за минуту разговора. В условиях экстренной ситуации или развития форс-мажора, а также перегруженности телефонных линий, конечная стоимость телефонного обращения пассажиров по официальным номерам перевозчиков может достигать существенных сумм", - констатировал парламентарий.
 
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