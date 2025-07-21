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"Северсталь" нарастила выпуск стали в первом полугодии

"Северсталь" нарастила выпуск стали в первом полугодии - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" нарастила выпуск стали в первом полугодии

"Северсталь" в первом полугодии 2025 года увеличила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 5,34 миллиона тонн, производство чугуна выросло на 17%, до 5,6... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:06+0300

2025-07-21T11:06+0300

2025-07-21T12:34+0300

экономика

россия

северсталь

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2025 года увеличила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 5,34 миллиона тонн, производство чугуна выросло на 17%, до 5,6 миллиона тонн, сообщила компания."Производство чугуна выросло на 17% год-к-году, до 5,6 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 2% год-к-году до 5,34 миллиона тонн на фоне низкой базы прошлого года", - приводятся в сообщении консолидированные операционные результаты "Северстали" за первое полугодие.Продажи металлопродукции выросли на 6%, до 5,44 миллиона тонн. Реализация коммерческой стали снизилась на 8%, до 2,24 миллиона тонн из-за падения спроса. Продажи чугуна и слябов увеличились до 420 тысяч тонн в сравнении с показателем в 20 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года.Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросла на 3%, до 2,79 миллиона тонн. Но доля продукции с ВДС в общем объеме продаж снизилась на 2 процентных пункта, составив 51%, добавляется там.По итогам второго квартала производство чугуна выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,7 миллиона тонн, а выпуск стали увеличился на 8%, до 2,5 миллиона тонн на фоне проведения ремонта доменной печи №5 в прошлом году.Продажи металлопродукции во втором квартале выросли на 4%, до 2,79 миллиона тонн. Реализация коммерческой стали снизилась на 7%, до 1,14 миллиона тонн, из-за падения спроса. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) сократились на 3% и составили 1,41 миллиона тонн."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

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россия, северсталь