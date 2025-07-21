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Автоконцерн Stellantis отчитался об убытках за первое полугодие 2025 года - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/stellantis-859764168.html
Автоконцерн Stellantis отчитался об убытках за первое полугодие 2025 года
Автоконцерн Stellantis отчитался об убытках за первое полугодие 2025 года - 21.07.2025, ПРАЙМ
Автоконцерн Stellantis отчитался об убытках за первое полугодие 2025 года
Автоконцерн Stellantis сообщил об убытках в 2,3 миллиарда евро в первом полугодии этого года, из них 300 миллионов евро - потери из-за наложенных США пошлин,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:29+0300
2025-07-21T19:29+0300
экономика
stellantis
убытки
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ПАРИЖ, 21 июл - ПРАЙМ. Автоконцерн Stellantis сообщил об убытках в 2,3 миллиарда евро в первом полугодии этого года, из них 300 миллионов евро - потери из-за наложенных США пошлин, сообщил автопроизводитель. "За первые шесть месяцев года оборот Stellantis составил 74,3 миллиарда евро (что, по подсчетам СМИ, на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года - ред.), а чистый убыток - 2,3 миллиарда евро... Первые последствия новых пошлин США - это 300 миллионов евро чистых таможенных пошлин в сочетании с потерей производства, решение о котором было принято в рамках ответной стратегии компании", - говорится в коммюнике концерна. Убытки компания объясняет спадом продаж в Европе и США. Среди факторов, влияющих на потери, концерн также называет временную остановку производства, введенную в начале квартала в ответ на новые пошлины в Северной Америке, и переход к более широкому ассортименту продукции в Европе, где несколько основных моделей наращивают производство после недавних запусков. В интервью журналу Time 25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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stellantis, убытки
Экономика, Stellantis, убытки
19:29 21.07.2025
 
Автоконцерн Stellantis отчитался об убытках за первое полугодие 2025 года

Автоконцерн Stellantis сообщил об убытках в €2,3 млрд в первом полугодии 2025 г

© fotolia.com / Gina SandersЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / Gina Sanders
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ПАРИЖ, 21 июл - ПРАЙМ. Автоконцерн Stellantis сообщил об убытках в 2,3 миллиарда евро в первом полугодии этого года, из них 300 миллионов евро - потери из-за наложенных США пошлин, сообщил автопроизводитель.
"За первые шесть месяцев года оборот Stellantis составил 74,3 миллиарда евро (что, по подсчетам СМИ, на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года - ред.), а чистый убыток - 2,3 миллиарда евро... Первые последствия новых пошлин США - это 300 миллионов евро чистых таможенных пошлин в сочетании с потерей производства, решение о котором было принято в рамках ответной стратегии компании", - говорится в коммюнике концерна.
Убытки компания объясняет спадом продаж в Европе и США. Среди факторов, влияющих на потери, концерн также называет временную остановку производства, введенную в начале квартала в ответ на новые пошлины в Северной Америке, и переход к более широкому ассортименту продукции в Европе, где несколько основных моделей наращивают производство после недавних запусков.
В интервью журналу Time 25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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