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Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank
Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank - 21.07.2025, ПРАЙМ
Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,2 миллиона | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:06+0300
2025-07-21T12:07+0300
банки
финансы
москва
euroclear bank
нрд
сбербанк
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,2 миллиона долларов, около 142 тысяч фунтов стерлингов и более 35 тысяч евро убытков (в сумме – около 187 миллионов рублей по текущему курсу), говорится в резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с люксембургской Clearstream Bаnking более 24 тысяч долларов убытков. Основания исковых требований пока не уточняются. В судебном акте говорится, что исковые требования удовлетворены частично. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
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банки, финансы, москва, euroclear bank, нрд, сбербанк
Банки, Финансы, МОСКВА, Euroclear Bank, НРД, Сбербанк
12:06 21.07.2025 (обновлено: 12:07 21.07.2025)
 
Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank

Суд Москвы по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов руб с Euroclear Bank

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,2 миллиона долларов, около 142 тысяч фунтов стерлингов и более 35 тысяч евро убытков (в сумме – около 187 миллионов рублей по текущему курсу), говорится в резолютивной части решения суда.
Кроме того, суд взыскал с люксембургской Clearstream Bаnking более 24 тысяч долларов убытков. Основания исковых требований пока не уточняются. В судебном акте говорится, что исковые требования удовлетворены частично.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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БанкиФинансыМОСКВАEuroclear BankНРДСбербанк
 
 
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