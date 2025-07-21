https://1prime.ru/20250721/sud-859745387.html

Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank

Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank - 21.07.2025, ПРАЙМ

Суд по иску АО "Сбербанк КИБ" взыскал 187 миллионов рублей с Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы по иску АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,2 миллиона | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:06+0300

2025-07-21T12:06+0300

2025-07-21T12:07+0300

банки

финансы

москва

euroclear bank

нрд

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,2 миллиона долларов, около 142 тысяч фунтов стерлингов и более 35 тысяч евро убытков (в сумме – около 187 миллионов рублей по текущему курсу), говорится в резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с люксембургской Clearstream Bаnking более 24 тысяч долларов убытков. Основания исковых требований пока не уточняются. В судебном акте говорится, что исковые требования удовлетворены частично. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20250721/sud-859740281.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, москва, euroclear bank, нрд, сбербанк