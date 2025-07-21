https://1prime.ru/20250721/sud-859753055.html

Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа

Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа - 21.07.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа

ООО "Логика", кредитор обанкротившегося производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград), не смогло добиться пересмотра по вновь открывшимся... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:50+0300

2025-07-21T14:50+0300

2025-07-21T14:50+0300

финансы

банки

вэб

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. ООО "Логика", кредитор обанкротившегося производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград), не смогло добиться пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения о взыскании с "Ангстрема" более 1,3 миллиарда евро в пользу госкорпорации ВЭБ, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В своем заявлении в арбитражный суд Москвы "Логика" указала, что "требования ГКР "ВЭБ.РФ" являются настолько значительными по своему размеру, что делают маловероятным удовлетворение требований иных кредиторов" в деле о банкротстве "Ангстрема". При этом взыскание такой крупной суммы в пользу аффилированного, как полагает заявитель, лица нарушает права кредиторов и публичный порядок. Суд прекратил производство по заявлению "Логики", так как установил, что оно подано с нарушением предусмотренного законом срока. Одновременно суд указал, что обстоятельства, которые приводит заявитель, не являются вновь открывшимися, а "наличие аффилированности само по себе не является правовым основанием для отказа во взыскании задолженности". АО "Ангстрем" в 2012 году выступило поручителем заемщика АО "Ангстрем-Т", привлекавшего финансирование на строительство в Зеленограде нового завода микроэлектроники, по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года, открытой ВЭБом. Обе компании на тот момент были подконтрольны экс-министру связи РФ Леониду Рейману. Поскольку долг заемщик не погасил, ВЭБ предъявил требование к поручителю. Суды трех инстанций полностью удовлетворили иск ВЭБа о взыскании с "Ангстрема" более 1,3 миллиарда евро долга, процентов и неустойки. Не стал пересматривать судебные акты и Верховный суд, отклонивший в апреле 2024 года кассацию ответчика. В 2018 году ВЭБ купил АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах в ходе банкротства весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", структура ВЭБа. Суд в декабре по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" начал банкротство и АО "Ангстрем".

https://1prime.ru/20250721/sud-859745387.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, вэб, суд