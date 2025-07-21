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Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа
Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа - 21.07.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа
ООО "Логика", кредитор обанкротившегося производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград), не смогло добиться пересмотра по вновь открывшимся... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:50+0300
2025-07-21T14:50+0300
финансы
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суд
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. ООО "Логика", кредитор обанкротившегося производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград), не смогло добиться пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения о взыскании с "Ангстрема" более 1,3 миллиарда евро в пользу госкорпорации ВЭБ, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В своем заявлении в арбитражный суд Москвы "Логика" указала, что "требования ГКР "ВЭБ.РФ" являются настолько значительными по своему размеру, что делают маловероятным удовлетворение требований иных кредиторов" в деле о банкротстве "Ангстрема". При этом взыскание такой крупной суммы в пользу аффилированного, как полагает заявитель, лица нарушает права кредиторов и публичный порядок. Суд прекратил производство по заявлению "Логики", так как установил, что оно подано с нарушением предусмотренного законом срока. Одновременно суд указал, что обстоятельства, которые приводит заявитель, не являются вновь открывшимися, а "наличие аффилированности само по себе не является правовым основанием для отказа во взыскании задолженности". АО "Ангстрем" в 2012 году выступило поручителем заемщика АО "Ангстрем-Т", привлекавшего финансирование на строительство в Зеленограде нового завода микроэлектроники, по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года, открытой ВЭБом. Обе компании на тот момент были подконтрольны экс-министру связи РФ Леониду Рейману. Поскольку долг заемщик не погасил, ВЭБ предъявил требование к поручителю. Суды трех инстанций полностью удовлетворили иск ВЭБа о взыскании с "Ангстрема" более 1,3 миллиарда евро долга, процентов и неустойки. Не стал пересматривать судебные акты и Верховный суд, отклонивший в апреле 2024 года кассацию ответчика. В 2018 году ВЭБ купил АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах в ходе банкротства весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", структура ВЭБа. Суд в декабре по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" начал банкротство и АО "Ангстрем".
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финансы, банки, вэб, суд
Финансы, Банки, ВЭБ, суд
14:50 21.07.2025
 
Суд отклонил пересмотр взыскания с "Ангстрема" средств в пользу ВЭБа

Суд отказал кредитору "Ангстрема" в пересмотре взыскания 1,3 млрд евро в пользу ВЭБа

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. ООО "Логика", кредитор обанкротившегося производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград), не смогло добиться пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения о взыскании с "Ангстрема" более 1,3 миллиарда евро в пользу госкорпорации ВЭБ, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В своем заявлении в арбитражный суд Москвы "Логика" указала, что "требования ГКР "ВЭБ.РФ" являются настолько значительными по своему размеру, что делают маловероятным удовлетворение требований иных кредиторов" в деле о банкротстве "Ангстрема". При этом взыскание такой крупной суммы в пользу аффилированного, как полагает заявитель, лица нарушает права кредиторов и публичный порядок.
Суд прекратил производство по заявлению "Логики", так как установил, что оно подано с нарушением предусмотренного законом срока. Одновременно суд указал, что обстоятельства, которые приводит заявитель, не являются вновь открывшимися, а "наличие аффилированности само по себе не является правовым основанием для отказа во взыскании задолженности".
АО "Ангстрем" в 2012 году выступило поручителем заемщика АО "Ангстрем-Т", привлекавшего финансирование на строительство в Зеленограде нового завода микроэлектроники, по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года, открытой ВЭБом. Обе компании на тот момент были подконтрольны экс-министру связи РФ Леониду Рейману.
Поскольку долг заемщик не погасил, ВЭБ предъявил требование к поручителю. Суды трех инстанций полностью удовлетворили иск ВЭБа о взыскании с "Ангстрема" более 1,3 миллиарда евро долга, процентов и неустойки. Не стал пересматривать судебные акты и Верховный суд, отклонивший в апреле 2024 года кассацию ответчика.
В 2018 году ВЭБ купил АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах в ходе банкротства весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", структура ВЭБа. Суд в декабре по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" начал банкротство и АО "Ангстрем".
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