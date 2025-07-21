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Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank 6,2 миллиарда рублей

Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank 6,2 миллиарда рублей - 21.07.2025, ПРАЙМ

Суд подтвердил взыскание с Euroclear Bank 6,2 миллиарда рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:55+0300

2025-07-21T15:55+0300

2025-07-21T15:55+0300

экономика

финансы

euroclear bank

нрд

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро убытков (в сумме – около 6,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу ответчика на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Истец ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" заявил требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой из-за международных санкций принадлежащих ему ценных бумаг. Речь идет, в частности, об облигациях Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen, Goldman Sachs, Credit Suisse London. По этим бумагам в адрес истца должно было поступить 79 платежей на сумму около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро. Однако деньги были заблокированы ответчиком из-за антироссийских санкций. Представитель ответчика заявил, что оснований для взыскания убытков нет, так как нет вины Euroclear Bank, обязанного соблюдать ограничительные меры, кроме того, деньги не утрачены, а заморожены. Он также напомнил про существующий несудебный порядок удовлетворения требований инвесторов по президентскому указу №665. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с Euroclear убытки в размере замороженных выплат по бумагам, но отказав во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд, в частности, указал, что "истцом выбран способом восстановления нарушенного права через судебный контроль, а не путем ожидания выплат в рамках очереди, предусмотренной указом № 665". Компания "Капитал Life" в марте сообщила, что ее чистая прибыль в 2024 году выросла на 24% относительно показателя годом ранее и превысила 1,4 миллиарда рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национального расчетного депозитария). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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финансы, euroclear bank, нрд