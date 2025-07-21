https://1prime.ru/20250721/suda-859752102.html

Путин разрешил заход судов из иностранных портов по согласованию с ФСБ

Путин разрешил заход судов из иностранных портов по согласованию с ФСБ - 21.07.2025, ПРАЙМ

Путин разрешил заход судов из иностранных портов по согласованию с ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:24+0300

2025-07-21T14:24+0300

2025-07-21T14:38+0300

россия

владимир путин

фсб

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ.Согласно тексту указа, опубликованному в понедельник, "заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности".Указ подписан в соответствии с законом "О военном положении".

https://1prime.ru/20250721/china-859749140.html

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россия, владимир путин, фсб