https://1prime.ru/20250721/svo-859766241.html

"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа

"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа

Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T21:08+0300

2025-07-21T21:08+0300

2025-07-21T21:39+0300

политика

дональд трамп

ультиматум

вторичные санкции

россия

владимир путин

прекращение огня

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом говорится в публикации американской газеты The Hill. Как отмечается в статье, "Кремль придерживается своих военных требований", даже после угроз главы Белого дома ввести новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий с Украиной менее чем через 50 дней.Ранее Трамп выдвинул Российской Федерации 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Украиной. Согласно заявлению главы Белого дома, в противном случае Соединенные Штаты введут стопроцентные пошлины на российские товары, а также вторичные пошлины на товары государств, покупающих у России энергоресурсы.

https://1prime.ru/20250720/santsii-859729645.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, ультиматум, вторичные санкции, россия, владимир путин, прекращение огня, украина