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"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа
"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа
Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T21:08+0300
2025-07-21T21:39+0300
политика
дональд трамп
ультиматум
вторичные санкции
россия
владимир путин
прекращение огня
украина
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом говорится в публикации американской газеты The Hill. Как отмечается в статье, "Кремль придерживается своих военных требований", даже после угроз главы Белого дома ввести новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий с Украиной менее чем через 50 дней.Ранее Трамп выдвинул Российской Федерации 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Украиной. Согласно заявлению главы Белого дома, в противном случае Соединенные Штаты введут стопроцентные пошлины на российские товары, а также вторичные пошлины на товары государств, покупающих у России энергоресурсы.
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дональд трамп, ультиматум, вторичные санкции, россия, владимир путин, прекращение огня, украина
Политика, Дональд Трамп, Ультиматум, вторичные санкции, РОССИЯ, Владимир Путин, прекращение огня, УКРАИНА
21:08 21.07.2025 (обновлено: 21:39 21.07.2025)
 
"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа

Hill: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом говорится в публикации американской газеты The Hill.
Как отмечается в статье, "Кремль придерживается своих военных требований", даже после угроз главы Белого дома ввести новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий с Украиной менее чем через 50 дней.
Ранее Трамп выдвинул Российской Федерации 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Украиной. Согласно заявлению главы Белого дома, в противном случае Соединенные Штаты введут стопроцентные пошлины на российские товары, а также вторичные пошлины на товары государств, покупающих у России энергоресурсы.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа
Вчера, 21:56
 
ПолитикаДональд ТрампУльтиматумвторичные санкцииРОССИЯВладимир Путинпрекращение огняУКРАИНА
 
 
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