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"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа
"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа
Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T21:08+0300
2025-07-21T21:08+0300
2025-07-21T21:39+0300
политика
дональд трамп
ультиматум
вторичные санкции
россия
владимир путин
прекращение огня
украина
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские власти следуют своим целям в украинском конфликте, невзирая на объявленные президентом США Дональдом Трампом возможные меры против РФ. Об этом говорится в публикации американской газеты The Hill. Как отмечается в статье, "Кремль придерживается своих военных требований", даже после угроз главы Белого дома ввести новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий с Украиной менее чем через 50 дней.Ранее Трамп выдвинул Российской Федерации 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Украиной. Согласно заявлению главы Белого дома, в противном случае Соединенные Штаты введут стопроцентные пошлины на российские товары, а также вторичные пошлины на товары государств, покупающих у России энергоресурсы.
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Политика, Дональд Трамп, Ультиматум, вторичные санкции, РОССИЯ, Владимир Путин, прекращение огня, УКРАИНА
"Даже после угроз". В США возмутились ответом России на ультиматум Трампа
Hill: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа