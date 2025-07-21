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Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки и деньги в Telegram
Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки и деньги в Telegram - 21.07.2025, ПРАЙМ
Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки и деньги в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о мошенниках, которые вымогают платные подарки, имена, деньги и грозятся раскрыть личную информацию пользователей:... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:25+0300
2025-07-21T17:25+0300
2025-07-21T17:25+0300
мошенничество
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о мошенниках, которые вымогают платные подарки, имена, деньги и грозятся раскрыть личную информацию пользователей: некоторые превратили это в бизнес-модель, сообщил он в своем Telegram-канале, добавив, что площадка избавится от злоумышленников. "Редкие подарки Telegram, номера и имена пользователей - которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов - теперь продаются за более чем 100 тысяч долларов... Мы наблюдаем, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные коллекционные предметы", - сообщил он. "Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожая раскрыть личную информацию или конфиденциальные данные. Некоторые даже превратили это в бизнес-модель - публикуя компрометирующие посты и взимая плату за их удаление", - добавил Дуров. По его словам, это незаконно и аморально. Он порекомендовал пользователям, которых шантажировали мошенники или каналы, сообщить об этом незамедлительно. "Отправьте мне личное сообщение в этом канале с как можно большим количеством доказательств. Мы удалим этих плохих акторов с нашей платформы и сделаем Telegram безопасным местом для всех", - заверил он.
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павел дуров, telegram, мошеннические схемы, мошенники, финансы
Мошенничество, Павел Дуров, Telegram, мошеннические схемы, мошенники, Финансы
Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки и деньги в Telegram
Дуров: мошенники в Telegram шантажируют пользователей отдать им редкие подарки и деньги
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о мошенниках, которые вымогают платные подарки, имена, деньги и грозятся раскрыть личную информацию пользователей: некоторые превратили это в бизнес-модель, сообщил он в своем Telegram-канале, добавив, что площадка избавится от злоумышленников.
"Редкие подарки Telegram, номера и имена пользователей - которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов - теперь продаются за более чем 100 тысяч долларов... Мы наблюдаем, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные коллекционные предметы", - сообщил он.
"Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожая раскрыть личную информацию или конфиденциальные данные. Некоторые даже превратили это в бизнес-модель - публикуя компрометирующие посты и взимая плату за их удаление", - добавил Дуров.
По его словам, это незаконно и аморально. Он порекомендовал пользователям, которых шантажировали мошенники или каналы, сообщить об этом незамедлительно. "Отправьте мне личное сообщение в этом канале с как можно большим количеством доказательств. Мы удалим этих плохих акторов с нашей платформы и сделаем Telegram безопасным местом для всех", - заверил он.
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