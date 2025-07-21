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Суд в открытом режиме приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе" - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Суд в открытом режиме приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"
Суд в открытом режиме приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе" - 21.07.2025, ПРАЙМ
Суд в открытом режиме приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд 4 августа в открытом режиме приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл",... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:52+0300
2025-07-21T18:52+0300
происшествия
суд
теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд 4 августа в открытом режиме приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение по существу назначено в открытом режиме", - рассказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе отметили, что слушание пройдет 4 августа в здании Мосгорсуда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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суд, теракт, крокус сити холл
Происшествия, суд, теракт, Крокус сити холл
18:52 21.07.2025
 
Суд в открытом режиме приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"

Суд 4 августа в открытом режиме приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Цветы у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд 4 августа в открытом режиме приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение по существу назначено в открытом режиме", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе отметили, что слушание пройдет 4 августа в здании Мосгорсуда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
ГП утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе"
1 июля, 14:58
 
ПроисшествиясудтерактКрокус сити холл
 
 
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