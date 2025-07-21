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Новак отметил рост товарооборота России и Абхазии - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак отметил рост товарооборота России и Абхазии
Новак отметил рост товарооборота России и Абхазии - 21.07.2025, ПРАЙМ
Новак отметил рост товарооборота России и Абхазии
Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:34+0300
2025-07-21T15:34+0300
экономика
россия
абхазия
александр новак
товарооборот
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СУХУМ, 21 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "За последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития Абхазии. Объем торговли между нашими странами увеличился на 60%. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост товарооборота составил более 30%", - сказал Новак. Вице-премьер обратил внимание, что растет не только экспорт из России – значительно увеличился и экспорт продукции из Абхазии в Россию. "Это говорит о том, что экономика развивается, и Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию республики. Абхазия для нас – надежный и дружественный партнёр. У нас общие идеи и инициативы, одинаковый взгляд на ситуацию в мире, на то, что он должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в ней", - отметил Новак. Он добавил, что Россия видит огромный потенциал по развитию сельского хозяйства, туризма в республике. По словам вице-премьера, в рамках межправкомиссии российской и абхазской стороне надо обсудить вопросы гармонизации законодательства двух стран, что, в свою очередь, должно снижать административные барьеры между Россией и Абхазией для развития торговли, малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.
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россия, абхазия, александр новак, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Александр Новак, товарооборот
15:34 21.07.2025
 
Новак отметил рост товарооборота России и Абхазии

Новак: товарооборот РФ и Абхазии в первые месяцы 2025 года вырос более чем на 30%

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 21 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.
"За последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития Абхазии. Объем торговли между нашими странами увеличился на 60%. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост товарооборота составил более 30%", - сказал Новак.
Вице-премьер обратил внимание, что растет не только экспорт из России – значительно увеличился и экспорт продукции из Абхазии в Россию.
"Это говорит о том, что экономика развивается, и Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию республики. Абхазия для нас – надежный и дружественный партнёр. У нас общие идеи и инициативы, одинаковый взгляд на ситуацию в мире, на то, что он должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в ней", - отметил Новак.
Он добавил, что Россия видит огромный потенциал по развитию сельского хозяйства, туризма в республике.
По словам вице-премьера, в рамках межправкомиссии российской и абхазской стороне надо обсудить вопросы гармонизации законодательства двух стран, что, в свою очередь, должно снижать административные барьеры между Россией и Абхазией для развития торговли, малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.
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ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯАлександр Новактоварооборот
 
 
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