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"Он рискует": в США предрекли Трампу новый провал после выпада на Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Он рискует": в США предрекли Трампу новый провал после выпада на Россию
"Он рискует": в США предрекли Трампу новый провал после выпада на Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Он рискует": в США предрекли Трампу новый провал после выпада на Россию
Текущий подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, по мнению издания The Hill, обречен на неудачу."Но его подход — эскалация военных... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:23+0300
2025-07-21T11:23+0300
политика
сша
дональд трамп
ес
украина
поставки оружия украине
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Текущий подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, по мнению издания The Hill, обречен на неудачу."Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру. Более того, он рискует, наоборот, лишь затянуть боевые действия, внушив Киеву, что Вашингтон по-прежнему привержен военному решению", — сообщается в публикации.В статье подчеркивается, что при столкновении с растущей западной поддержкой Киева президент России Владимир Путин вряд ли откажется от своих целей. Напротив, утверждает издание, он может действовать с удвоенной решимостью, рассчитывая на время и истощение противника.По мнению издания, настоящий путь к миру на Украине лежит не через ультиматумы и жесткие сроки. Достигнуть прочного мира возможно только благодаря дальновидной дипломатии, учитывающей интересы всех сторон и в то же время направленной на защиту суверенитета Украины, заключил автор статьи.На прошлой неделе Трамп предъявил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести стопроцентные пошлины на российский импорт и дополнительные сборы для стран, покупающих российскую нефть, газ и другие энергоносители.Кроме того американский лидер сообщил о договоренности США и ЕС об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. В будущих поставках планируется включить батареи Patriot, а не только ракеты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал план Трампа бизнесом. По его словам, Европа готова выделять крупные средства на закупки оружия, чтобы стимулировать продолжение конфликта, но внутри ЕС есть разногласия по финансированию. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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сша, дональд трамп, ес, украина, поставки оружия украине, россия
Политика, США, Дональд Трамп, ЕС, УКРАИНА, поставки оружия Украине, РОССИЯ
11:23 21.07.2025
 
"Он рискует": в США предрекли Трампу новый провал после выпада на Россию

The Hill: нынешний подход Трампа по украинскому конфликту вряд ли увенчается успехом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Текущий подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, по мнению издания The Hill, обречен на неудачу.

"Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру. Более того, он рискует, наоборот, лишь затянуть боевые действия, внушив Киеву, что Вашингтон по-прежнему привержен военному решению", — сообщается в публикации.
В статье подчеркивается, что при столкновении с растущей западной поддержкой Киева президент России Владимир Путин вряд ли откажется от своих целей. Напротив, утверждает издание, он может действовать с удвоенной решимостью, рассчитывая на время и истощение противника.
По мнению издания, настоящий путь к миру на Украине лежит не через ультиматумы и жесткие сроки. Достигнуть прочного мира возможно только благодаря дальновидной дипломатии, учитывающей интересы всех сторон и в то же время направленной на защиту суверенитета Украины, заключил автор статьи.
На прошлой неделе Трамп предъявил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести стопроцентные пошлины на российский импорт и дополнительные сборы для стран, покупающих российскую нефть, газ и другие энергоносители.
Кроме того американский лидер сообщил о договоренности США и ЕС об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. В будущих поставках планируется включить батареи Patriot, а не только ракеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал план Трампа бизнесом. По его словам, Европа готова выделять крупные средства на закупки оружия, чтобы стимулировать продолжение конфликта, но внутри ЕС есть разногласия по финансированию. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
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Вчера, 08:21
 
ПолитикаСШАДональд ТрампЕСУКРАИНАпоставки оружия УкраинеРОССИЯ
 
 
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