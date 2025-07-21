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Названы требования к школьным рюкзакам
Названы требования к школьным рюкзакам - 21.07.2025, ПРАЙМ
Названы требования к школьным рюкзакам
Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T03:02+0300
2025-07-21T03:02+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
В частности, ГОСТ 35096-2024 рекомендует, чтобы вес ранца для учеников младших классов не превышал 700 грамм без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм.
Школьный рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах не из легковоспламеняющихся материалов, а также иметь светоотражающие элементы.
Кроме того, ГОСТом вводятся нормативы по устойчивости таких изделий к физическому трению, а красок тканей, из которых они изготовлены, – к воздействию пота.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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бизнес, общество
Названы требования к школьным рюкзакам
ГОСТ 35096-2024: школьные рюкзаки должны быть устойчивыми к физическому воздействию
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
В частности, ГОСТ 35096-2024 рекомендует, чтобы вес ранца для учеников младших классов не превышал 700 грамм без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм.
Школьный рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах не из легковоспламеняющихся материалов, а также иметь светоотражающие элементы.
Кроме того, ГОСТом вводятся нормативы по устойчивости таких изделий к физическому трению, а красок тканей, из которых они изготовлены, – к воздействию пота.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.