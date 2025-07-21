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Турция призвала к борьбе за отмену санкций против России

Турция призвала к борьбе за отмену санкций против России - 21.07.2025, ПРАЙМ

Турция призвала к борьбе за отмену санкций против России

Турции необходимо подключиться к борьбе за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T03:47+0300

2025-07-21T03:47+0300

2025-07-21T03:47+0300

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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Турции необходимо подключиться к борьбе за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству американского доллара, говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) с участием 17 стран в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. "Необходимо вести совместную борьбу за отмену изоляции, санкций, официального и фактического эмбарго в отношении Ирана, России, Сирии, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Абхазии, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Венесуэлы и Кубы, создать условия для свободного торгового и экономического сотрудничества между этими странами. Необходимо развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара и обеспечить благосостояние народов мира. Мы разделяем усилия Китайской Народной Республики по развитию торговли и производства в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Мы являемся партнерами этой инициативы в бассейнах Восточного Средиземноморья и Черного моря", - говорится в заявлении. В декларации также отмечено, что глобалистская система Запада "приобрела характер, разрушающий человека и природу". "Западная система вступила в период упадка, который пытается сделать женщин мужчинами, а мужчин женщинами, нормализует наркотики и самоубийства, угнетает женщин, ослабляет семью, разрушает общество и уничтожает все человеческое. Эта система рушится. Человечество столкнулось с проблемами, которые больше не могут быть решены с помощью корысти и эгоизма. В этих условиях на горизонте человечества замаячило создание совершенно новой цивилизации, которая предусматривает независимость государств, гуманизм, обмен, публицистику и просвещение", - отмечено в тексте декларации. Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.

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россия, мировая экономика, турция, сша, рф, владимир путин