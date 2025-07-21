https://1prime.ru/20250721/turtsiya-859735703.html

Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии

Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии - 21.07.2025, ПРАЙМ

Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии

Отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру, пишет в понедельник... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T08:26+0300

2025-07-21T08:26+0300

2025-07-21T08:27+0300

здоровье

бизнес

общество

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина. "В ходе недавних исследований ДНК таких бактерий, как "Vibrio parahaemolyticus" и "Vibrio vulnificus", были обнаружены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Доктор Угур Аферин, заявил, что людям, которые летом контактируют с морем, следует быть осторожными. Аферин сказал: "Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Особенно Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", - приводит издание слова врача. По его словам, основной риск возникает при контакте открытых ран с морской водой. "Такие виды, как Vibrio vulnificus, при контакте с кожей могут вызывать смертельные инфекции, такие как тканевые инфекции и некротизирующий фасциит, редко называемые "бактериями, пожирающими плоть". Vibrio parahaemolyticus, который может передаваться через моллюсков, таких как сырые устрицы, может проявляться болью в животе, рвотой, диареей и лихорадкой. У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и превращаться в сепсис", - отметил Аферин. Говоря о повышенном риске инфекций в летние месяцы с урологической точки зрения, турецкий врач отметил, что длительное пребывание в мокрых купальниках после моря, особенно у женщин, провоцирует инфекции мочевыводящих путей. "Обращая внимание на риск заражения в бассейнах, посещаемых для охлаждения в жаркую погоду, эксперты утверждают, что в бассейнах очень часто встречаются инфекции ротавируса, гепатита А… Указывая, что серьезные приступы диареи и рвоты могут наблюдаться у детей, эксперты предупреждают, что не следует посещать бассейн, если у младенцев и детей наблюдается диарея, рвота или на коже есть открытые раны. Специалист из отделения детского здоровья и болезней. Доктор Гусейн Йылдыз сказал: "Мы не рекомендуем заходить в море до 4 месяцев и в бассейн до 6 месяцев. Потому что в этом возрасте у детей может быть слабый контроль над головой и шеей. Могут возникнуть серьезные потери жидкости", - приводит издание слова специалиста.

https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859661077.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, общество , турция