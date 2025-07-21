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Экономисты ожидают в четверг снижения ключевой ставки ЦБ Турции - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/turtsiya-859737781.html
Экономисты ожидают в четверг снижения ключевой ставки ЦБ Турции
Экономисты ожидают в четверг снижения ключевой ставки ЦБ Турции - 21.07.2025, ПРАЙМ
Экономисты ожидают в четверг снижения ключевой ставки ЦБ Турции
Большинство экономистов ожидает, что Центральный банк Турции на заседании в четверг снизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов, с 46 до 43,50 процентов,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:18+0300
2025-07-21T09:18+0300
экономика
финансы
банки
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АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Большинство экономистов ожидает, что Центральный банк Турции на заседании в четверг снизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов, с 46 до 43,50 процентов, следует из данных анкетирования, проведенного агентством Anadolu. ЦБ Турции на заседании 19 июня сохранил ключевую ставку на уровне 46%. Издание Ekonomim в конце мая писало, что турецкий регулятор может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике. Регулятор объявит своё очередное решение по ключевой ставке в четверг, 24 июля. "Одиннадцать из 21 экономиста, принявших участие в опросе AA Finance по поводу ожиданий от заседания ЦБ Турции, предполагают, что ставка будет снижена на 250 базисных пунктов, четыре - на 300 базисных пунктов и шесть - на 350 базисных пунктов. Медиана ожиданий экономистов в отношении июльского решения заключалась в том, что ставка будет снижена на 250 базисных пунктов до 43,50 процента. Медиана ожиданий экономистов по ставке на конец года составила 35 процентов", - следует из данных анкетирования.
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финансы, банки, турция
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ
09:18 21.07.2025
 
Экономисты ожидают в четверг снижения ключевой ставки ЦБ Турции

Anadolu: экономисты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ Турции с 46 до 43,5%

# Турция флаг
# Турция флаг
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АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Большинство экономистов ожидает, что Центральный банк Турции на заседании в четверг снизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов, с 46 до 43,50 процентов, следует из данных анкетирования, проведенного агентством Anadolu.
ЦБ Турции на заседании 19 июня сохранил ключевую ставку на уровне 46%. Издание Ekonomim в конце мая писало, что турецкий регулятор может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике. Регулятор объявит своё очередное решение по ключевой ставке в четверг, 24 июля.
"Одиннадцать из 21 экономиста, принявших участие в опросе AA Finance по поводу ожиданий от заседания ЦБ Турции, предполагают, что ставка будет снижена на 250 базисных пунктов, четыре - на 300 базисных пунктов и шесть - на 350 базисных пунктов. Медиана ожиданий экономистов в отношении июльского решения заключалась в том, что ставка будет снижена на 250 базисных пунктов до 43,50 процента. Медиана ожиданий экономистов по ставке на конец года составила 35 процентов", - следует из данных анкетирования.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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ЭкономикаФинансыБанкиТУРЦИЯ
 
 
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