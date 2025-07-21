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В Турции изучат влияние санкций ЕС на энергетические рынки
В Турции изучат влияние санкций ЕС на энергетические рынки - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Турции изучат влияние санкций ЕС на энергетические рынки
Влияние восемнадцатого пакета санкций ЕС против РФ на энергетические рынки изучается турецкой стороной, ситуация в банковской сфере по-прежнему сложная, заявил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:36+0300
2025-07-21T09:36+0300
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АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Влияние восемнадцатого пакета санкций ЕС против РФ на энергетические рынки изучается турецкой стороной, ситуация в банковской сфере по-прежнему сложная, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. "Пока изучается то, как рынок отреагирует", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как санкции отразятся на энергетическом рынке и ожиданиях Турции по энергопоставкам. На уточняющий вопрос о банковской сфере, источник отметил, что она и ранее была сложная из-за санкций Запада против РФ. "Что касается банков, то тут ситуация по-прежнему сложная. Все проблемы вам известны", - уточнил он.
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Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД, Кая Каллас, ЕС
В Турции изучат влияние санкций ЕС на энергетические рынки
Источник: Турция изучает влияние 18-го пакета санкций ЕС на энергетические рынки
АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Влияние восемнадцатого пакета санкций ЕС против РФ на энергетические рынки изучается турецкой стороной, ситуация в банковской сфере по-прежнему сложная, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
"Пока изучается то, как рынок отреагирует", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как санкции отразятся на энергетическом рынке и ожиданиях Турции по энергопоставкам.
На уточняющий вопрос о банковской сфере, источник отметил, что она и ранее была сложная из-за санкций Запада против РФ.
"Что касается банков, то тут ситуация по-прежнему сложная. Все проблемы вам известны", - уточнил он.
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